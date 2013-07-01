ステラルーメン価格(XLM)
ステラルーメン (XLM) の本日のライブ価格は ¥ 0.1654 で、直近24時間で 0.42% 変動しました。現在の XLM から JPY への変換レートは、¥ 0.1654 につき XLM です。
ステラルーメン は現在、時価総額 ¥ 5.59B で #15 位、循環供給量は 33.77B XLM です。直近24時間の XLM は、¥ 0.1603 (安値) から ¥ 0.1667 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 147.2886124253273017、史上最安値は ¥ 0.19265470479149399 です。
短期的なパフォーマンスでは、XLM は直近1時間で -0.19%、直近7日間で -2.31% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 174.32K に達しました。
No.15
67.53%
0.28%
2013-07-01 00:00:00
XLM
ステラルーメン の現在の時価総額は ¥ 5.59B、24時間取引高は ¥ 174.32K です。XLM の循環供給量は 33.77B、総供給量は 50001786839.91258 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 8.27B です。
-0.19%
-0.42%
-2.31%
-2.31%
ステラルーメン の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.109525
|-0.42%
|30日
|¥ -0.0201
|-10.84%
|60日
|¥ -0.0305
|-15.57%
|90日
|¥ -0.0058
|-3.39%
本日 XLM は、 ¥ -0.109525 (-0.42%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0201 (-10.84%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、XLM は、 ¥ -0.0305 (-15.57%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0058 (-3.39%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して ステラルーメン の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の XLM 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|売られ過ぎ
|< 30
|やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
XLM_USDTは4時間足のチャートにおいて0.1626で推移しており、価格は中枢である0.16143を上回っています。現在の価格はR1レジスタンスである0.16235を突破し、S2からR2のレンジ上部に位置しています。移動平均線（MA）と指数平滑移動平均線（EMA）は買いシグナルを示しており、価格は短期移動平均線の上に維持されています。 ハブ体系では、価格が中軸エリアから離れてR2方向へ拡張していることが確認できます。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、ダイナミックな勢いには乖離が見られます。RSIは超売買ゾーンに達しており、短期的な売り圧力が一巡した後の修復需要を示唆しています。ストキャスティクス系指標も同様に調整局面に入りつつあり、短期的な勢いの継続性を確認する必要があります。 近隣の重要なレジスタンスはR2の0.16419であり、現行価格から約1.0%の距離にあります。一方、下側の第一サポートはR1から転換された0.16235で、現行価格から0.2%未満の距離に位置します。中枢である0.16143は二次的な参考水準として機能しており、現行価格から約0.7%の距離にあります。さらに遠方のサポートとしてはS1の0.15959があり、現行価格から約1.8%の距離にあります。S2の0.15867はレンジの下限として機能し、現行価格から約2.4%の距離にあります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、ステラルーメン の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
ステラルーメン（XLM）は、ステラネットワークというブロックチェーンベースのプラットフォームで運用されるデジタル暗号通貨です。このプラットフォームは、デジタル資産の国境を越えた転送を容易にします。XLMの主な目的は、ステラネットワークのブリッジ通貨として機能し、ユーザーが多通貨取引を迅速かつ低コストで行うことを可能にすることです。ステラネットワークは、ステラコンセンサスプロトコル（SCP）と呼ばれる合意プロトコルを使用しており、これにより伝統的な銀行システムと比較して取引時間が短縮され、手数料が低減されます。XLMは通常、送金、マイクロペイメント、銀行口座を持たない人々向けのサービスに使用され、これはステラのミッションである金融サービスへのアクセスを民主化するという目標と一致しています。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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