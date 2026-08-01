この分析では、AIモデルを活用して Sherwood Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の WOOD 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

WOOD_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1中枢0.003907と中枢0.004092の間で推移しています。価格はピボット体系の下半分に位置しており、短期移動平均線群は買いシグナルを示しています。一方、長期トレンドは依然として横ばいの状態が続いています。指標間では一貫性にやや乖離が見られ、買いと売りの勢力は拮抗している状況です。 MACDはデッドクロスの形を形成しており、下落方向への勢いが徐々に蓄積され始めています。RSIは中立ゾーンに位置し、KDJおよびStochRSIの数値も極端な買われ過ぎや売られ過ぎを示していません。ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、ボラティリティは圧縮傾向にあります。また、短期・長期の各指標の方向性が層別化されており、短期的な反発の強度には限界があるため、市場全体としては明確な一方的な動きが欠如しています。勢いの分布も比較的分散した状態です。 近い上方のレジスタンスは中枢0.004092にあり、現行価格から約2.9%の距離に位置します。この水準を上抜けた場合、R1の0.004320まで注目する必要があります。一方、近い下方のサポートはS1の0.003907にあり、現行価格から約1.7%の距離にあります。これを下回る場合には、S2の0.003679へと目を向けることになります。さらに遠方の参考水準としてはR2の0.004506が挙げられます。これらの重要な価格帯は現在の取引レンジの境界を形成しており、価格はこれらのポイント付近で反応を示す可能性が高いと言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。