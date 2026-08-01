この分析では、AIモデルを活用して TENDIES の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の TENDIES 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

TENDIES_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.01901を上回る水準で推移しており、現値0.01915は中枢ゾーンに密着しています。価格はS1とR1によって形成されるレンジ内側に位置し、短期的な構造は狭い範囲での調整局面を示しています。 移動平均線群は買い優勢な並びを見せ、EMA指標も買い圧力の存在を確認しており、価格は重要な枢軸ラインを維持しています。 一方、MACDはデッドクロスを形成し、速い線と遅い線が下方へ発散する動きを示しているため、短期的な上昇モメンタムが弱まっていることが窺えます。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られず、市場心理は比較的均衡しています。 KDJおよびStochRSI指標も同様に低下傾向を示しており、モメンタムの分散状態が確認されています。ボリンジャーバンドは幅が収縮し、ボラティリティが低下していることから、現在は一方向への急激なブレイクアウトを生じさせる力が不足しており、多空双方が現行水準で一時的に均衡を保っている状況です。 上値の近い抵抗はR1の0.02115であり、現値から約10.4%の距離にあります。さらに遠い抵抗としてはR2の0.02250が想定されます。一方、下値の近いサポートはS1の0.01766で、現値から約7.8%の距離に位置します。強固なサポートゾーンはS2の0.01551にあり、価格が中枢から乖離した場合には、まずこれらの近いサポートレベルでの受け皿の強さが試されることになります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。