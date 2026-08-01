この分析では、AIモデルを活用して StonkBroker の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の STONKBROKER 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 買われ過ぎ > 70 やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

STONKBROKER_USDTは4時間足チャートにおいて、中枢0.022186の下側で推移しています。価格はS1と中枢の間のレンジ内に位置しており、ハブ体系からは上方向に直接的な抵抗が存在することが示されています。移動平均線群は買い優勢な並びを形成していません。現在の相場構造は、調整・整理局面にあると考えられます。 MACDはゴールデンクロスのシグナルを記録しており、RSIは超買ゾーンへ到達しています。短期・長期の指標では方向性の分離が見られ、モメンタム分布も分散した状態です。ボラティリティは狭い範囲での推移を維持しており、短期的な買い圧力は限定的です。テクニカル指標間の整合性にもやや欠ける点が見受けられます。 近隣のサポートレベルは0.020735で、現行価格から約4.2%の距離にあります。遠方の参考水準としてはS2の0.018765が挙げられます。上値方向の第一抵抗は中枢0.022186で、現行価格から約2.5%の距離に位置します。第二抵抗は0.024156に設定されており、これらの重要なレジスタンスラインが現在の取引境界を形成しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。