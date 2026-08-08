PermawebDAO 本日の価格

PermawebDAO (PERM) の本日のライブ価格は ¥ 0.000105 で、直近24時間で 17.97% 変動しました。現在の PERM から JPY への変換レートは、¥ 0.000105 につき PERM です。

PermawebDAO は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- PERM です。直近24時間の PERM は、¥ 0.00008 (安値) から ¥ 0.000125 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、PERM は直近1時間で -15.33%、直近7日間で +22.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 856.26 に達しました。

PermawebDAO (PERM) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 856.26¥ 856.26 ¥ 856.26 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.50K¥ 10.50K ¥ 10.50K 循環供給量 ---- -- 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

PermawebDAO の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 856.26 です。PERM の循環供給量は --、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.50K です。