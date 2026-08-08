AIXDROP 本日の価格

AIXDROP (AIXDROP) の本日のライブ価格は ¥ 0.00020906 で、直近24時間で 2.85% 変動しました。現在の AIXDROP から JPY への変換レートは、¥ 0.00020906 につき AIXDROP です。

AIXDROP は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- AIXDROP です。直近24時間の AIXDROP は、¥ 0.0002001 (安値) から ¥ 0.00024542 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、AIXDROP は直近1時間で +0.66%、直近7日間で -39.41% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 487.22K に達しました。

AIXDROP (AIXDROP) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 487.22K¥ 487.22K ¥ 487.22K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.09M¥ 2.09M ¥ 2.09M 循環供給量 ---- -- 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 パブリックブロックチェーン SOL

AIXDROP の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 487.22K です。AIXDROP の循環供給量は --、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.09M です。