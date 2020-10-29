この分析では、AIモデルを活用して Wootrade Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の WOO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

WOO_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.01132という中枢を下回る0.00002の位置で推移しています。価格はS1サポートラインである0.01124と中枢の間で推移しており、多空のハブ構造は狭いレンジでのボックス相場を形成しています。 短期移動平均線群は買いシグナルを発信しており、一方で長期移動平均線群は中立的な状態を維持しています。MACD指標はゴールデンクロスの形を示しており、RSI指標は中立ゾーンに位置しています。また、ストキャスティクスの高速線と遅速線が分離する現象も見られます。さらに、ボラティリティは低水準の範囲内に留まっており、勢いの分布にも一方向への集中は見られません。 上値方面では、R1レジスタンスラインが0.01143、R2レジスタンスラインが0.01151となっており、現在の価格からそれぞれ0.00013および0.00021の距離に位置します。一方、下値方面では、S1サポートラインが0.01124、S2サポートラインが0.01113となっており、現在の価格からそれぞれ0.00006および0.00017の距離にあります。近い価格帯には0.0001程度の幅で多くの価格帯が密集しており、遠い参考価格帯には広がりが見られます。 現在の価格は重要なハブポイント付近に位置しており、市場は方向性のあるブレイクアウトの確認を待っている状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。