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本日の Wootrade Network のライブ価格は 0.0116 JPY です。WOO の時価総額は 21,909,872.22421895848 JPY です。日本 のリアルタイムの WOO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Wootrade Network のライブ価格は 0.0116 JPY です。WOO の時価総額は 21,909,872.22421895848 JPY です。日本 のリアルタイムの WOO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Wootrade Network価格(WOO)

1 WOO から JPY へのライブ価格：

¥1.81806
¥1.81806¥1.81806
+0.43%1D
JPY
Wootrade Network (WOO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:31:52 (UTC+8)

Wootrade Network 本日の価格

Wootrade Network (WOO) の本日のライブ価格は ¥ 0.0116 で、直近24時間で 0.43% 変動しました。現在の WOO から JPY への変換レートは、¥ 0.0116 につき WOO です。

Wootrade Network は現在、時価総額 ¥ 21.91M#654 位、循環供給量は 1.89B WOO です。直近24時間の WOO は、¥ 0.01129 (安値) から ¥ 0.01161 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 389.46943782273636728、史上最安値は ¥ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、WOO は直近1時間で +0.69%、直近7日間で +1.48% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.08K に達しました。

Wootrade Network (WOO) 市場情報

No.654

¥ 21.91M
¥ 21.91M¥ 21.91M

¥ 53.08K
¥ 53.08K¥ 53.08K

¥ 21.91M
¥ 21.91M¥ 21.91M

1.89B
1.89B 1.89B

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

100.00%

2020-10-29 00:00:00

¥ 3.14
¥ 3.14¥ 3.14

ETH

Wootrade Network の現在の時価総額は ¥ 21.91M、24時間取引高は ¥ 53.08K です。WOO の循環供給量は 1.89B、総供給量は 1888782088.2947378 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 21.91M です。

Wootrade Network 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01129
¥ 0.01129¥ 0.01129
24H 最安値
¥ 0.01161
¥ 0.01161¥ 0.01161
24H 最高値

¥ 0.01129
¥ 0.01129¥ 0.01129

¥ 0.01161
¥ 0.01161¥ 0.01161

¥ 389.46943782273636728
¥ 389.46943782273636728¥ 389.46943782273636728

¥ 0
¥ 0¥ 0

+0.69%

+0.43%

+1.48%

+1.48%

Wootrade Network (WOO) 価格履歴 JPY

Wootrade Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0077842+0.43%
30日¥ -0.00013-1.11%
60日¥ -0.00141-10.84%
90日¥ -0.00941-44.79%
Wootrade Network 本日の価格変動

本日 WOO は、 ¥ +0.0077842 (+0.43%) の変動を記録しました。

Wootrade Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00013 (-1.11%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Wootrade Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、WOO は、 ¥ -0.00141 (-10.84%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Wootrade Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00941 (-44.79%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Wootrade Network (WOO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Wootrade Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Wootrade Network の分析

この分析では、AIモデルを活用して Wootrade Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Wootrade Network 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の WOO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

WOO_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.01132という中枢を下回る0.00002の位置で推移しています。価格はS1サポートラインである0.01124と中枢の間で推移しており、多空のハブ構造は狭いレンジでのボックス相場を形成しています。 短期移動平均線群は買いシグナルを発信しており、一方で長期移動平均線群は中立的な状態を維持しています。MACD指標はゴールデンクロスの形を示しており、RSI指標は中立ゾーンに位置しています。また、ストキャスティクスの高速線と遅速線が分離する現象も見られます。さらに、ボラティリティは低水準の範囲内に留まっており、勢いの分布にも一方向への集中は見られません。 上値方面では、R1レジスタンスラインが0.01143、R2レジスタンスラインが0.01151となっており、現在の価格からそれぞれ0.00013および0.00021の距離に位置します。一方、下値方面では、S1サポートラインが0.01124、S2サポートラインが0.01113となっており、現在の価格からそれぞれ0.00006および0.00017の距離にあります。近い価格帯には0.0001程度の幅で多くの価格帯が密集しており、遠い参考価格帯には広がりが見られます。 現在の価格は重要なハブポイント付近に位置しており、市場は方向性のあるブレイクアウトの確認を待っている状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Wootrade Network の価格に影響を与える要因は何ですか？

WOOトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. WooX取引所での取引量 - 活動が活発になるほど需要が高まります。
2. Wootradeの流動性サービスへの機関投資家の採用状況。
3. トークンのユーティリティとステーキング報酬の魅力。
4. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインとの相関関係。
5. 取引所やトレーディング会社との提携発表。
6. トークンの焼却および供給削減メカニズム。
7. 他のDEXおよび取引プラットフォームとの競合状況。
8. 仮想通貨取引に影響を及ぼす規制の動向。
9. チームの進展およびロードマップの進捗状況。
10. マーケットメーカーによるWOOの深い流動性プールに対する需要。

人はなぜ今日 Wootrade Network の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から今日のWOOの価格を知りたがっています。その理由には、積極的な取引判断、ポートフォリオ管理、そして投資タイミングが含まれます。WOO X取引所では取引手数料の割引にWOOが使用されるため、トレーダーはコストを最適化するために価格を注視しています。また、投資家は市場動向を把握するため、日々の値動きを追跡しています。

Wootrade Network の価格予測

Wootrade Network (WOO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の WOO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Wootrade Network (WOO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Wootrade Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Wootrade Network が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？WOO の 2026–2027 年の価格予測は Wootrade Network 価格予測 ページでご確認いただけます。

Wootrade Network について

Wootrade Network（WOO）は、トレーダー、取引所、および機関向けに強化された流動性と取引コストの削減を提供することを目指した分散型デジタル資産です。Ethereumブロックチェーン上に構築され、WOOトークンによって駆動される独自の自己持続型流動性プールモデルを使用しています。このネットワークは、複数の取引所の流動性を集約することで、暗号市場における断片化された流動性の問題を解決することを目指しています。WOOトークンは、取引手数料、ステーキング、およびWootradeエコシステム内のガバナンスに使用されます。トークンの発行モデルはデフレーション型で、取引手数料の一部がトークンの買い戻しと焼却に使用され、全体の供給量が時間とともに減少します。

日本 で Wootrade Network を購入して投資する方法

Wootrade Network を使用する準備はできていますか？MEXCでは、WOO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Wootrade Network の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Wootrade Network (WOO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Wootrade Network が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Wootrade Network (WOO) の購入ガイド

Wootrade Network でできること

Wootrade Network を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Wootrade Network (WOO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Wootrade Network ( WOO ) とは何か

Wootradeは、最高の定量的ファンドであるKronos Researchによってインキュベートされ、暗号通貨市場における分散型流動性の問題点を解決することを目的としています。手数料がゼロであるため、取引所、ウォレット、取引機関などのユーザーに十分な取引深度が提供されます。現在、Wootrade製品は1年近く稼働しており、バージョン2.0にアップグレードされています。 10以上の取引所と取引機関が接続されており、合計65,000以上のエンドユーザーがWOOTRADEと協力する取引所を通じてその取引の深さを利用しています。

ホワイトペーパー

Wootrade Network資料

Wootrade Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Wootrade Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

よくある質問： Wootrade Network に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:31:52 (UTC+8)

Wootrade Network (WOO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Wootrade Network についてさらに詳しく知る

WOO USDT（先物取引）

WOO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの WOO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Wootrade Network (WOO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Wootrade Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WOO/USDT
¥1.80079
¥1.80079¥1.80079
-0.60%
4.67M (USDT)

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¥40.96130
¥40.96130¥40.96130

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ZKcandy

ZAY

¥201.0699
¥201.0699¥201.0699

+8.76%

JMDT

JMDT

JMDT

¥142.9642
¥142.9642¥142.9642

-5.96%

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STONK

STONK

¥1.143588
¥1.143588¥1.143588

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¥14.33410¥14.33410

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¥0.978738¥0.978738

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¥7.8343
¥7.8343¥7.8343

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SHOT

¥0.0357803
¥0.0357803¥0.0357803

+51.93%

BluWhale AI

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BLUAI

¥3.295116
¥3.295116¥3.295116

+18.87%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥12.782783
¥12.782783¥12.782783

+14.35%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

WOO
WOO
JPY
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