Wootrade Network (WOO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:31:52 (UTC+8)
Wootrade Network 本日の価格
Wootrade Network (WOO) の本日のライブ価格は ¥ 0.0116 で、直近24時間で 0.43% 変動しました。現在の WOO から JPY への変換レートは、¥ 0.0116 につき WOO です。
Wootrade Network は現在、時価総額 ¥ 21.91M で #654 位、循環供給量は 1.89B WOO です。直近24時間の WOO は、¥ 0.01129 (安値) から ¥ 0.01161 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 389.46943782273636728、史上最安値は ¥ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、WOO は直近1時間で +0.69%、直近7日間で +1.48% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.08K に達しました。
Wootrade Network (WOO) 市場情報
1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378
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Wootrade Network の現在の時価総額は ¥ 21.91M、24時間取引高は ¥ 53.08K です。WOO の循環供給量は 1.89B、総供給量は 1888782088.2947378 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 21.91M です。
Wootrade Network 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01129
¥ 0.01129¥ 0.01129
24H 最安値
¥ 0.01161
¥ 0.01161¥ 0.01161
24H 最高値
¥ 0.01129
¥ 0.01129¥ 0.01129
¥ 0.01161
¥ 0.01161¥ 0.01161
¥ 389.46943782273636728
¥ 389.46943782273636728¥ 389.46943782273636728
Wootrade Network (WOO) 価格履歴 JPY
Wootrade Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.0077842
|+0.43%
|30日
|¥ -0.00013
|-1.11%
|60日
|¥ -0.00141
|-10.84%
|90日
|¥ -0.00941
|-44.79%
Wootrade Network 本日の価格変動
本日 WOO は、 ¥ +0.0077842 (+0.43%) の変動を記録しました。
Wootrade Network 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0.00013 (-1.11%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
Wootrade Network 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、WOO は、 ¥ -0.00141 (-10.84%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
Wootrade Network 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00941 (-44.79%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Wootrade Network (WOO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Wootrade Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の WOO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
WOO_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.01132という中枢を下回る0.00002の位置で推移しています。価格はS1サポートラインである0.01124と中枢の間で推移しており、多空のハブ構造は狭いレンジでのボックス相場を形成しています。
短期移動平均線群は買いシグナルを発信しており、一方で長期移動平均線群は中立的な状態を維持しています。MACD指標はゴールデンクロスの形を示しており、RSI指標は中立ゾーンに位置しています。また、ストキャスティクスの高速線と遅速線が分離する現象も見られます。さらに、ボラティリティは低水準の範囲内に留まっており、勢いの分布にも一方向への集中は見られません。
上値方面では、R1レジスタンスラインが0.01143、R2レジスタンスラインが0.01151となっており、現在の価格からそれぞれ0.00013および0.00021の距離に位置します。一方、下値方面では、S1サポートラインが0.01124、S2サポートラインが0.01113となっており、現在の価格からそれぞれ0.00006および0.00017の距離にあります。近い価格帯には0.0001程度の幅で多くの価格帯が密集しており、遠い参考価格帯には広がりが見られます。
現在の価格は重要なハブポイント付近に位置しており、市場は方向性のあるブレイクアウトの確認を待っている状況です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Wootrade Network の価格に影響を与える要因は何ですか？
WOOトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。
1. WooX取引所での取引量 - 活動が活発になるほど需要が高まります。
2. Wootradeの流動性サービスへの機関投資家の採用状況。
3. トークンのユーティリティとステーキング報酬の魅力。
4. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインとの相関関係。
5. 取引所やトレーディング会社との提携発表。
6. トークンの焼却および供給削減メカニズム。
7. 他のDEXおよび取引プラットフォームとの競合状況。
8. 仮想通貨取引に影響を及ぼす規制の動向。
9. チームの進展およびロードマップの進捗状況。
10. マーケットメーカーによるWOOの深い流動性プールに対する需要。
人はなぜ今日 Wootrade Network の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から今日のWOOの価格を知りたがっています。その理由には、積極的な取引判断、ポートフォリオ管理、そして投資タイミングが含まれます。WOO X取引所では取引手数料の割引にWOOが使用されるため、トレーダーはコストを最適化するために価格を注視しています。また、投資家は市場動向を把握するため、日々の値動きを追跡しています。
Wootrade Network の価格予測
Wootrade Network (WOO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の WOO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。Wootrade Network (WOO) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Wootrade Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Wootrade Network が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？WOO の 2026–2027 年の価格予測は Wootrade Network 価格予測
ページでご確認いただけます。
Wootrade Network について
Wootrade Network（WOO）は、トレーダー、取引所、および機関向けに強化された流動性と取引コストの削減を提供することを目指した分散型デジタル資産です。Ethereumブロックチェーン上に構築され、WOOトークンによって駆動される独自の自己持続型流動性プールモデルを使用しています。このネットワークは、複数の取引所の流動性を集約することで、暗号市場における断片化された流動性の問題を解決することを目指しています。WOOトークンは、取引手数料、ステーキング、およびWootradeエコシステム内のガバナンスに使用されます。トークンの発行モデルはデフレーション型で、取引手数料の一部がトークンの買い戻しと焼却に使用され、全体の供給量が時間とともに減少します。
日本 で Wootrade Network を購入して投資する方法
Wootrade Network を使用する準備はできていますか？MEXCでは、WOO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Wootrade Network の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Wootrade Network (WOO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Wootrade Network が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Wootrade Network でできること
Wootrade Network を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Wootrade Network (WOO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Wootrade Network ( WOO ) とは何か
Wootradeは、最高の定量的ファンドであるKronos Researchによってインキュベートされ、暗号通貨市場における分散型流動性の問題点を解決することを目的としています。手数料がゼロであるため、取引所、ウォレット、取引機関などのユーザーに十分な取引深度が提供されます。現在、Wootrade製品は1年近く稼働しており、バージョン2.0にアップグレードされています。 10以上の取引所と取引機関が接続されており、合計65,000以上のエンドユーザーがWOOTRADEと協力する取引所を通じてその取引の深さを利用しています。
ホワイトペーパー
WOOのチームは、従来の金融業界およびブロックチェーン分野のバックグラウンドを兼ね備えており、市場経験と暗号資産ネイティブなエンジニアリングを融合させています。このグループは、数十億ドル規模の取引量を処理可能なプラットフォームを構築・運用することで実行力を示してきました。同時に、堅牢なセキュリティとパフォーマンスも維持しています。2024年時点で、WOOは複数のブロックチェーンエコシステムから合計250万米ドル以上に及ぶビルダーグラントおよびインセンティブを獲得しており、プロジェクトの方向性に対して外部から実質的な支援が寄せられていることを示しています。また、チームは、頻繁なアップデート、詳細なドキュメンテーション、そして活発なソーシャルメディアでのコミュニケーションを通じて、透明性およびコミュニティとの関与を重視しています。セキュリティ戦略には包括的な監査（オーディット）実施および100万米ドルを超えるバグバウンティプログラムが含まれます。さらに、最近では主要な金融機関および成功を収めたブロックチェーンプロジェクトからの戦略的採用により、技術開発およびマーケット運用における専門知識が拡充され、組織のスケーリング継続およびイノベーション推進能力が強化されています。
WOOの取引インフラは、合成型能動的マーケットメイキング（sPMM）を中核としており、これはプラットフォーム全体における流動性およびエグゼクーションの処理方法を駆動するメカニズムです。sPMMは、従来の証券取引所のオーダーブック体験をオンチェーン上で再現することを目的として構築されており、多くの標準的な分散型取引所（DEX）と比較して、より高速な取引とより低いコストを実現します。sPMMは市場価格を継続的に観測し、エグゼクーションを効率的に保つために取引条件を自動調整します。その動作は、主要な中央集権型取引所（CEX）に近い結果を提供することを目指しています。アーキテクチャ上の重要な選択肢として「シングルトン・プール設計」が採用されており、これは複数の個別プールへ流動性を分断するのではなく、資産を1つの統合された流動性ソースに集約するものです。この構造により、資本効率が向上し、あらゆる取引ペアにおいて強固な流動性が確保され、ユーザーの手数料負担も軽減されます。また、一般的なオンチェーン取引リスクに対処するため、WOOは高度なMEV耐性および動的プライス・インパクト制御機能を組み込んでおり、「サンドイッチ攻撃」などの問題を緩和します。さらに、プロフェッショナルなマーケットメーカーおよびオラクルから成るネットワークが、価格の正確性および市場全体の安定性向上に貢献しています。クロスチェーン活動については、WOOはLayerZeroおよびStargate技術を活用したブリッジフレームワークを採用しています。このセットアップにより、15以上のブロックチェーンネットワーク間での資産移転が可能となり、チェーン間の資産移動におけるセキュリティ強化およびコスト最適化が重視されています。
WOOトークンは、エコシステムのインセンティブ設計およびユーティリティの基盤であり、ユーザーが各製品を通じていかに恩恵を受けるかを規定しています。WOOをステーキングするユーザーは、すべてのプロトコル手数料の80%を獲得する権利があり、これらの分配はUSDCで支払われるため、広く利用可能な形で報酬が提供されます。WOOの総供給量は30億トークンに上限が設けられており、2024年初頭までに、トークンバーンを通じて9億トークン以上が永久に流通から削除され、流通量が減少しました。2024年6月より、プロジェクトはプロトコル手数料を資金源とする定期的な「買戻し＆バーン」プログラムを開始する予定です。これは、企業による自社株買いと同様のモデルを採用し、長期的に総供給量を段階的に削減するものです。ステーキング報酬に加えて、WOOを保有することにはプラットフォーム全体での実用的なメリットがあります。たとえば、取引手数料の最大50%割引、収益創出プログラムにおけるより高いイールド、新機能や新機会への早期アクセスなどです。また、ステーキングXPシステムも追加のティアとベネフィットを備えて拡張されました。その結果、長期保有者はブーストされた報酬を得られるほか、ガバナンス意思決定への参加や、WOOエコシステム全体におけるプレミアム機能のアンロックが可能になります。これらすべてのユーティリティおよび報酬フローは、頻繁に利用するユーザーと長期的なサポーターの双方を支援するよう設計されています。
WOOのロードマップは、世界中のユーザー向けに製品の深さを引き続き拡大しつつ、アクセシビリティの向上に焦点を当てています。2025年に予定されている目玉イニシアチブの一つは、AIを活用したインターフェースで、あらゆる経験レベルのユーザーが暗号資産のナビゲーションや取引をよりシンプルに行えるようにすることを目的としています。ネットワーク面では、チームがチェーン対応範囲を拡大しており、2024年末までに20以上のネットワークを統合し、エコシステム横断での取引・収益獲得の選択肢を広げることを目指しています。また、WOOFi Pro（プロジェクトの分散型パーペチュアル先物取引プラットフォーム）の開発も継続中で、今後のアップグレードには、より高度な注文タイプや機関向けリスク管理ツールの導入が含まれます。機能開発と並行して、WOOは他のプロトコルとの戦略的パートナーシップおよびインテグレーションを推進し、WOOトークンのユーティリティ向上と採用促進を図っています。最近の取り組みでは、機関向けサービスの強化と、より幅広いユーザー層へのDeFiオファリング拡大が特に重視されています。定期的なプロダクトアップデートも引き続き最優先事項であり、ユーザー体験の改善やセキュリティ強化への継続的な注力が続いています。さらにチームは、スケーラビリティおよび全体的なアクセシビリティ向上のため、Layer 2ソリューションおよび新しいブロックチェーンネットワークとの連携をさらに深化させる計画を明らかにしています。
WOOは、従来の中央集権型金融（CeFi）と分散型金融（DeFi）を1つの統合されたエクスペリエンス内でより近づけることを目的とした、広範な暗号資産エコシステムを構築しています。本プロジェクトでは、使いやすいDeFiアプリケーションとプロフェッショナルレベルの取引機能が融合しており、WOOトークンはこの広範なエコシステムを駆動するコア資産として機能します。2024年現在、WOOは累計取引高500億ドル超、月間アクティブユーザー数30万人を達成しており、暗号資産における取引・収益獲得をより身近なものにすると同時に、高いパフォーマンスと堅牢なセキュリティを最優先にすることを目指しています。現在、このエコシステムは複数のブロックチェーン上で稼働し、高度な取引機能、収益創出オプション、クロスチェーン機能を1つの進化し続けるプラットフォームに統合しています。
Wootrade Network資料
Wootrade Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Wootrade Network に関するその他の質問
Wootrade Network が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Wootrade Network の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Wootrade Network の価格は ¥ 1.8212 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Wootrade Network は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、WOO への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Wootrade Network がMEXCで取引されました。
WOO ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Wootrade Network 価格を確認するには、WOO 価格のページにアクセスしてください。
WOO の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,067.75
-0.02%
ETH
1,920.94
-0.08%
GOLD(XAUT)
4,330.32
-0.03%
SOL
76.17
-0.28%
XMR
385.62
+0.53%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、WOO/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Wootrade Network の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Wootrade Network 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Wootrade Network (WOO) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-09 02:31:52 (UTC+8)
Wootrade Network (WOO) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
WOO USDT（先物取引）
WOO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの WOO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。