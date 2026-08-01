D. Energy 本日の価格

D. Energy (WATT) の本日のライブ価格は ¥ 0.04153 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の WATT から JPY への変換レートは、¥ 0.04153 につき WATT です。

D. Energy は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- WATT です。直近24時間の WATT は、¥ 0.0408 (安値) から ¥ 0.04176 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、WATT は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -4.56% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 112.71 に達しました。

D. Energy (WATT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 112.71¥ 112.71 ¥ 112.71 完全希薄化後時価総額 ¥ 49.84M¥ 49.84M ¥ 49.84M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 パブリックブロックチェーン WATT

D. Energy の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 112.71 です。WATT の循環供給量は --、総供給量は 1200000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 49.84M です。