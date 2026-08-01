UMA価格(UMA)
UMA (UMA) の本日のライブ価格は ¥ 0.3426 で、直近24時間で 0.26% 変動しました。現在の UMA から JPY への変換レートは、¥ 0.3426 につき UMA です。
UMA は現在、時価総額 ¥ 31.06M で #516 位、循環供給量は 90.65M UMA です。直近24時間の UMA は、¥ 0.3337 (安値) から ¥ 0.3437 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6,808.98007017、史上最安値は ¥ 54.8224378466861911 です。
短期的なパフォーマンスでは、UMA は直近1時間で -0.27%、直近7日間で +1.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.95K に達しました。
No.516
ETH
UMA の現在の時価総額は ¥ 31.06M、24時間取引高は ¥ 54.95K です。UMA の循環供給量は 90.65M、総供給量は 128904227.62302178 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 44.16M です。
-0.27%
+0.26%
+1.09%
+1.09%
UMA の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.139446
|+0.26%
|30日
|¥ -0.0327
|-8.72%
|60日
|¥ -0.0412
|-10.74%
|90日
|¥ -0.1792
|-34.35%
本日 UMA は、 ¥ +0.139446 (+0.26%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0327 (-8.72%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、UMA は、 ¥ -0.0412 (-10.74%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1792 (-34.35%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して UMA の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の UMA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|中立
|K ≈ D (±1%)
|短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
UMA_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.3365という価格水準で推移しています。現在の価格はS1のハブポイントである0.3356と中枢値である0.3384の間に位置しており、短期的なレンジ相場が形成されています。買いと売りの勢力が狭い範囲内で拮抗している状況です。 テクニカル指標の整合性を見ると、短期移動平均線群は買い優位の並びを示しています。また、価格は上側の中枢レジスタンスに抑えられている状態です。 モメンタム分布は、短期的に買いが優勢でありながら、長期的には売りが優勢な分極化した状況を反映しています。7周期のMAおよびEMAはいずれも買いシグナルを示しており、MACDはゴールデンクロスの形を形成しています。一方でRSIは中立ゾーンに位置し、速い指標と遅い指標の間で同方向の共鳴は見られません。ボラティリティは低水準で推移しており、KDJやStochRSIの数値も即時のモメンタムを穏やかに示しています。 ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、市場全体として一方向への急激な動きを促す要因が欠如していることを表しています。 近隣のサポートレベルとしては、S1の0.3356が存在します。このポイントは現行価格から0.0009離れた位置にあります。さらに下方向には、S2の0.3342という強いサポートが確認できます。こちらは現行価格から0.0023離れた地点に位置しています。 一方、上方向の直近のレジスタンスは中枢値である0.3384で、現行価格から0.0019離れた位置にあります。遠方の抵抗となるR1は0.3398で、現行価格から0.0033離れた地点に設定されています。さらに高いレベルの参考点として、R2の0.3426が挙げられます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、UMA の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
UMA（Universal Market Access）は、Universal Market Accessを可能にするために構築された分散型金融契約プラットフォームです。これは、Ethereumのような公開ブロックチェーンによって可能になる金融革新を推進するために設計されています。UMAのプロトコルは、ユーザーが経済的インセンティブによって保証された自己実行、自己執行の金融契約を設計し、それをEthereumのブロックチェーン上で実行することを可能にします。プラットフォームのネイティブトークンであるUMAは、ガバナンスに使用され、トークン保有者がシステムパラメータと契約テンプレートに投票します。プロトコルは、UMAプラットフォーム上の任意のプライベートに作成された金融契約が完全に担保されていることを確保するように設計されており、金融リスクを軽減します。UMAの典型的な使用例には、合成資産の作成と金融派生商品の作成が含まれます。
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Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.
UMA についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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