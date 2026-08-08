Checkmate 本日の価格

Checkmate (CHECK) の本日のライブ価格は ¥ 0.01598 で、直近24時間で 0.34% 変動しました。現在の CHECK から JPY への変換レートは、¥ 0.01598 につき CHECK です。

Checkmate は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- CHECK です。直近24時間の CHECK は、¥ 0.015289 (安値) から ¥ 0.016747 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、CHECK は直近1時間で -0.30%、直近7日間で -17.24% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 92.84K に達しました。

Checkmate (CHECK) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 92.84K¥ 92.84K ¥ 92.84K 完全希薄化後時価総額 ¥ 15.98M¥ 15.98M ¥ 15.98M 循環供給量 ---- -- 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BASE

Checkmate の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 92.84K です。CHECK の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 15.98M です。