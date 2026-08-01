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本日の Tagger のライブ価格は 0.0012362 JPY です。TAG の時価総額は 134,009,732.6407028 JPY です。日本 のリアルタイムの TAG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Tagger のライブ価格は 0.0012362 JPY です。TAG の時価総額は 134,009,732.6407028 JPY です。日本 のリアルタイムの TAG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Tagger価格(TAG)

1 TAG から JPY へのライブ価格：

¥0.1940834
¥0.1940834¥0.1940834
+0.99%1D
JPY
Tagger (TAG) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:26:37 (UTC+8)

Tagger 本日の価格

Tagger (TAG) の本日のライブ価格は ¥ 0.0012362 で、直近24時間で 0.99% 変動しました。現在の TAG から JPY への変換レートは、¥ 0.0012362 につき TAG です。

Tagger は現在、時価総額 ¥ 134.01M#177 位、循環供給量は 108.40B TAG です。直近24時間の TAG は、¥ 0.001195 (安値) から ¥ 0.001306 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.34282257832857944、史上最安値は ¥ 0.00058472109452219 です。

短期的なパフォーマンスでは、TAG は直近1時間で +0.62%、直近7日間で -16.53% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 76.29K に達しました。

Tagger (TAG) 市場情報

No.177

¥ 134.01M
¥ 134.01M¥ 134.01M

¥ 76.29K
¥ 76.29K¥ 76.29K

¥ 501.13M
¥ 501.13M¥ 501.13M

108.40B
108.40B 108.40B

405,380,800,000
405,380,800,000 405,380,800,000

BSC

Tagger の現在の時価総額は ¥ 134.01M、24時間取引高は ¥ 76.29K です。TAG の循環供給量は 108.40B、総供給量は 405380800000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 501.13M です。

Tagger 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.001195
¥ 0.001195¥ 0.001195
24H 最安値
¥ 0.001306
¥ 0.001306¥ 0.001306
24H 最高値

¥ 0.001195
¥ 0.001195¥ 0.001195

¥ 0.001306
¥ 0.001306¥ 0.001306

¥ 0.34282257832857944
¥ 0.34282257832857944¥ 0.34282257832857944

¥ 0.00058472109452219
¥ 0.00058472109452219¥ 0.00058472109452219

+0.62%

+0.99%

-16.53%

-16.53%

Tagger (TAG) 価格履歴 JPY

Tagger の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.00190259+0.99%
30日¥ +0.0004279+52.93%
60日¥ +0.0001823+17.29%
90日¥ -0.0001127-8.36%
Tagger 本日の価格変動

本日 TAG は、 ¥ +0.00190259 (+0.99%) の変動を記録しました。

Tagger 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0004279 (+52.93%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Tagger 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、TAG は、 ¥ +0.0001823 (+17.29%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Tagger 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0001127 (-8.36%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Tagger (TAG) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Tagger 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Tagger の分析

この分析では、AIモデルを活用して Tagger の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Tagger 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の TAG 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

TAG_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.0012904というハブポイントの下側で推移しています。価格はS1と中枢の間に位置しており、相場の下端に近いレンジ内での動きとなっています。MA（移動平均線）グループは1～2の買いシグナルを示し、EMA（指数平滑移動平均線）グループはゼロ軸上に留まっています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSI指標は中立的な領域にあります。短期的なマーケットの買気は、高速・低速の両線のエネルギーが分層化する形で集中して放出されています。ボラティリティは通常の水準を維持しており、極端な拡大や収縮の兆候は見られません。 直近のレジスタンスレベルである0.001292は現行価格から非常に近く、即時的なテストポイントとなっています。さらに上位の中枢ゾーンである0.00132は現行価格から約2.4％上に位置し、重要な多空の分岐点として機能しています。R1のレジスタンスレベルである0.001352はより遠方にあるため、上昇余地の目安となります。一方、下方のサポートラインであるS2の0.00126は現行価格から約2.3％下にあり、下落時の防衛ラインとしての役割を果たしています。現在の価格は、直近のレジスタンスと遠方のサポートの間で挟まれており、市場は方向性を決定する前の静寂期に入っている状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Tagger の価格に影響を与える要因は何ですか？

タガー（TAG）の暗号通貨価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントと投資家の信頼度
2. 取引所での取引量と流動性
3. 一般的な暗号市場のトレンドとビットコインとの相関関係
4. プラットフォームの採用状況とユーザー数の成長
5. 提携関係とエコシステムの発展
6. 暗号資産業界に影響を及ぼす規制に関するニュース
7. 供給と需要のダイナミクス
8. 技術的な開発とアップデート
9. コミュニティのエンゲージメントとソーシャルメディア上の話題性
10. インフレや金利といったマクロ経済要因

これらの要素が複合的に作用し、小規模時価総額の暗号通貨に典型的な価格変動を生み出します。

人はなぜ今日 Tagger の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のTagger（TAG）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスの追跡、市場動向の把握、売買注文のタイミングの決定、利益／損失の計算、さらにはリスク管理のために市場変動の最新情報を把握することが含まれます。

Tagger の価格予測

Tagger (TAG) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の TAG の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Tagger (TAG) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Tagger の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Tagger が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？TAG の 2026–2027 年の価格予測は Tagger 価格予測 ページでご確認いただけます。

Tagger について

TAGCoin (TAG)は、独自のプロプライエタリブロックチェーン技術を利用したデジタル資産です。2013年に立ち上げられたTAGは、主にオンラインゲーミングとギャンブル業界内での交換手段として機能するように設計されており、ユーザーに分散型で安全な取引方法を提供します。TAGはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）という合意形成メカニズムを採用しており、これによりTAGの保有者は取引を検証し、報酬を得ることができます。コインの供給量は上限が設定されており、新たなコインはステーキングプロセスを通じて生成されます。ゲーミングに特化した暗号通貨スペースの先駆者として、TAGCoinの役割は、迅速かつ安全な取引を促進し、より効率的でユーザーフレンドリーなオンラインゲーミングとギャンブルのエコシステムを育成することです。

日本 で Tagger を購入して投資する方法

Tagger を使用する準備はできていますか？MEXCでは、TAG の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Tagger の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Tagger (TAG) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Tagger が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Tagger (TAG) の購入ガイド

Tagger でできること

Tagger を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Tagger (TAG) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Tagger ( TAG ) とは何か

データラベリング、収集、管理、取引のための分散型AIデータソリューションプラットフォーム。

Tagger資料

Tagger についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Taggerウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)BNB Chain Ecosystem

よくある質問： Tagger に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:26:37 (UTC+8)

Tagger (TAG) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Tagger についてさらに詳しく知る

TAG USDT（先物取引）

TAG をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの TAG USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Tagger (TAG) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Tagger ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TAG/USDT
¥0.1935025
¥0.1935025¥0.1935025
+0.63%
61.59M (USDT)
TAG/USD1
¥0.1930786
¥0.1930786¥0.1930786
+0.36%
44.71M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

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BTC
Tether Gold

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GOLD(XAUT)
モネロ

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イーサリアム

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ソラナ

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥40.34900
¥40.34900¥40.34900

+2.43%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥204.4454
¥204.4454¥204.4454

+10.59%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.4169
¥149.4169¥149.4169

-1.72%

STONK

STONK

STONK

¥1.058651
¥1.058651¥1.058651

-3.90%

Squid

Squid

QUID

¥14.27130
¥14.27130¥14.27130

+0.16%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥0.894900
¥0.894900¥0.894900

+226.46%

Aether Network

Aether Network

AET

¥7.7715
¥7.7715¥7.7715

+88.93%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0327659
¥0.0327659¥0.0327659

+39.13%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥204.4454
¥204.4454¥204.4454

+10.59%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

¥16.59176
¥16.59176¥16.59176

0.00%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

TAG
TAG
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1 TAG = 0.1940834 JPY