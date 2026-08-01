Lido Staked ETH 本日の価格

Lido Staked ETH (STETH) の本日のライブ価格は ¥ 1,923.16 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の STETH から JPY への変換レートは、¥ 1,923.16 につき STETH です。

Lido Staked ETH は現在、時価総額 ¥ 17.29B で #7961 位、循環供給量は 8.99M STETH です。直近24時間の STETH は、¥ 1,906.33 (安値) から ¥ 1,925.31 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 782,241.0744536260255203、史上最安値は ¥ 86,630.18109472 です。

短期的なパフォーマンスでは、STETH は直近1時間で -0.04%、直近7日間で +3.02% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.27K に達しました。

Lido Staked ETH (STETH) 市場情報

ランキング No.7961 時価総額 ¥ 17.29B¥ 17.29B ¥ 17.29B 取引高 (24H) ¥ 54.27K¥ 54.27K ¥ 54.27K 完全希薄化後時価総額 ¥ 17.29B¥ 17.29B ¥ 17.29B 循環供給量 8.99M 8.99M 8.99M 総供給量 8,989,088.04459084 8,989,088.04459084 8,989,088.04459084 パブリックブロックチェーン ETH

Lido Staked ETH の現在の時価総額は ¥ 17.29B、24時間取引高は ¥ 54.27K です。STETH の循環供給量は 8.99M、総供給量は 8989088.04459084 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 17.29B です。