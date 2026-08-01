STAT 本日の価格

STAT (STAT) の本日のライブ価格は ¥ 0.02215 で、直近24時間で 0.04% 変動しました。現在の STAT から JPY への変換レートは、¥ 0.02215 につき STAT です。

STAT は現在、時価総額 ¥ 1.97M で #1427 位、循環供給量は 88.92M STAT です。直近24時間の STAT は、¥ 0.02148 (安値) から ¥ 0.02226 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 438.144756530948294、史上最安値は ¥ 3.81193073544450552 です。

短期的なパフォーマンスでは、STAT は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +2.07% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 91.78K に達しました。

STAT (STAT) 市場情報

ランキング No.1427 時価総額 ¥ 1.97M¥ 1.97M ¥ 1.97M 取引高 (24H) ¥ 91.78K¥ 91.78K ¥ 91.78K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.15M¥ 2.15M ¥ 2.15M 循環供給量 88.92M 88.92M 88.92M 総供給量 96,918,327.764706 96,918,327.764706 96,918,327.764706 パブリックブロックチェーン ETH

STAT の現在の時価総額は ¥ 1.97M、24時間取引高は ¥ 91.78K です。STAT の循環供給量は 88.92M、総供給量は 96918327.764706 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.15M です。