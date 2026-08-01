この分析では、AIモデルを活用して Rocket Pool の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の RPL 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

RPL_USDTは4時間足チャートにおいて1.529の価格帯で推移しており、S2とS1のハブポイントの間に位置しています。価格は中心軸である1.5386を下回っており、低位での調整局面が見られます。移動平均線は上昇傾向を示し、短期的な買い圧力が優勢です。MACDではゴールデンクロスが形成され、短・長期のラインが上方へ発散しており、モメンタム指標も同様に上向きの方向性を示しています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎのシグナルは確認されておらず、ボラティリティは安定した状態を維持しています。KDJおよびStochRSIの数値も同時に上昇しており、短期的な反発の勢いが存在することを裏付けています。ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、価格は中央バンドに近づいて推移しているため、市場は今後の方向性の選択を待っています。直近の上値抵抗は1.5313（S1）で、現行価格から0.0023の距離にあります。さらに強い抵抗は1.5386（中枢）に設定されており、現行価格から0.0096の距離にあります。一方、下値の最近のサポートは1.5266（S2）で、現行価格から0.0024の距離にあります。遠方の参考サポートとしては1.5200付近が挙げられ、この水準での受け入れ強度を注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。