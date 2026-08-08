Bana Protocol 本日の価格

Bana Protocol (BANA) の本日のライブ価格は ¥ 0.842 で、直近24時間で 0.94% 変動しました。現在の BANA から JPY への変換レートは、¥ 0.842 につき BANA です。

Bana Protocol は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- BANA です。直近24時間の BANA は、¥ 0.842 (安値) から ¥ 0.851 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、BANA は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -2.99% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 384.97 に達しました。

Bana Protocol (BANA) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 384.97¥ 384.97 ¥ 384.97 完全希薄化後時価総額 ¥ 842.00M¥ 842.00M ¥ 842.00M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Bana Protocol の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 384.97 です。BANA の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 842.00M です。