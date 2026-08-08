AntFun 本日の価格

AntFun (ANTFUN) の本日のライブ価格は ¥ 0.043561 で、直近24時間で 0.83% 変動しました。現在の ANTFUN から JPY への変換レートは、¥ 0.043561 につき ANTFUN です。

AntFun は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ANTFUN です。直近24時間の ANTFUN は、¥ 0.043277 (安値) から ¥ 0.045542 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ANTFUN は直近1時間で +0.27%、直近7日間で -1.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 7.69M に達しました。

AntFun (ANTFUN) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 7.69M¥ 7.69M ¥ 7.69M 完全希薄化後時価総額 ¥ 435.61M¥ 435.61M ¥ 435.61M 循環供給量 ---- -- 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 パブリックブロックチェーン SOL

AntFun の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 7.69M です。ANTFUN の循環供給量は --、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 435.61M です。