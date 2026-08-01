Red Horse 本日の価格

Red Horse (RH) の本日のライブ価格は ¥ 0.005359 で、直近24時間で 0.07% 変動しました。現在の RH から JPY への変換レートは、¥ 0.005359 につき RH です。

Red Horse は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- RH です。直近24時間の RH は、¥ 0.00452 (安値) から ¥ 0.008456 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、RH は直近1時間で +0.11%、直近7日間で -44.47% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 188.14K に達しました。

Red Horse (RH) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 188.14K¥ 188.14K ¥ 188.14K 完全希薄化後時価総額 ¥ 53.59M¥ 53.59M ¥ 53.59M 循環供給量 ---- -- 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 パブリックブロックチェーン SOL

Red Horse の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 188.14K です。RH の循環供給量は --、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 53.59M です。