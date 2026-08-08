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本日の Prosper のライブ価格は 0.02105 JPY です。PROSPER の時価総額は 1,081,860.85575 JPY です。日本 のリアルタイムの PROSPER から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Prosper のライブ価格は 0.02105 JPY です。PROSPER の時価総額は 1,081,860.85575 JPY です。日本 のリアルタイムの PROSPER から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Prosper価格(PROSPER)

1 PROSPER から JPY へのライブ価格：

¥3.30799
¥3.30799¥3.30799
+0.90%1D
JPY
Prosper (PROSPER) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 23:51:25 (UTC+8)

Prosper 本日の価格

Prosper (PROSPER) の本日のライブ価格は ¥ 0.02105 で、直近24時間で 0.90% 変動しました。現在の PROSPER から JPY への変換レートは、¥ 0.02105 につき PROSPER です。

Prosper は現在、時価総額 ¥ 1.08M#1883 位、循環供給量は 51.39M PROSPER です。直近24時間の PROSPER は、¥ 0.02085 (安値) から ¥ 0.02107 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,474.90964515、史上最安値は ¥ 2.8177717643461089 です。

短期的なパフォーマンスでは、PROSPER は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -0.15% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.95K に達しました。

Prosper (PROSPER) 市場情報

No.1883

¥ 1.08M
¥ 1.08M¥ 1.08M

¥ 52.95K
¥ 52.95K¥ 52.95K

¥ 2.11M
¥ 2.11M¥ 2.11M

51.39M
51.39M 51.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

NONE

Prosper の現在の時価総額は ¥ 1.08M、24時間取引高は ¥ 52.95K です。PROSPER の循環供給量は 51.39M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.11M です。

Prosper 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.02085
¥ 0.02085¥ 0.02085
24H 最安値
¥ 0.02107
¥ 0.02107¥ 0.02107
24H 最高値

¥ 0.02085
¥ 0.02085¥ 0.02085

¥ 0.02107
¥ 0.02107¥ 0.02107

¥ 1,474.90964515
¥ 1,474.90964515¥ 1,474.90964515

¥ 2.8177717643461089
¥ 2.8177717643461089¥ 2.8177717643461089

0.00%

+0.90%

-0.15%

-0.15%

Prosper (PROSPER) 価格履歴 JPY

Prosper の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0295064+0.90%
30日¥ +0.00015+0.71%
60日¥ +0.0005+2.43%
90日¥ -0.00169-7.44%
Prosper 本日の価格変動

本日 PROSPER は、 ¥ +0.0295064 (+0.90%) の変動を記録しました。

Prosper 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00015 (+0.71%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Prosper 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、PROSPER は、 ¥ +0.0005 (+2.43%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Prosper 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00169 (-7.44%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Prosper (PROSPER) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Prosper 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Prosper の分析

この分析では、AIモデルを活用して Prosper の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Prosper の価格に影響を与える要因は何ですか？

Prosper（PROS）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場センチメントと暗号資産市場全体の動向
2. Prosperの予測マーケットにおけるプラットフォームの採用状況とユーザー数の成長
3. 交換所での取引量と流動性
4. トークンのユーティリティとステーキング報酬
5. 提携発表や統合の進展
6. DeFi プラットフォームに影響を及ぼす規制の動向
7. 他の予測マーケットプロトコルとの競争状況
8. 技術的な開発とプラットフォームのアップデート
9. 供給と需要のダイナミクス
10. アルトコインに対する投資家の一般的なリスク許容度

人はなぜ今日 Prosper の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のProsper（PROS）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断を行うこと、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡すること、市場への参入・退出のタイミングを計ること、投資による利益や損失を評価すること、そして市場動向を常に最新の状態で把握することが含まれます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがボラティリティを活かすのに役立ちます。

Prosper の価格予測

Prosper (PROSPER) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の PROSPER の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Prosper (PROSPER) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Prosper の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Prosper が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？PROSPER の 2026–2027 年の価格予測は Prosper 価格予測 ページでご確認いただけます。

Prosper について

Prosper (PROS)は、Ethereumブロックチェーン上で動作するクロスチェーン予測市場およびヘッジングプラットフォームです。これは、ユーザーが予測市場を作成し、参加する能力を提供するように設計されており、特に暗号通貨の価格予測に焦点を当てています。PROSは、分散型自律組織（DAO）モデルをガバナンスに使用し、トークン保有者がプラットフォームの各種の側面、例えば手数料率や予測カテゴリーについて投票することを可能にします。また、このプラットフォームは、予測市場のオッズをバランスすることを目指すユニークな「Bettor's Edge」メカニズムも特徴としています。PROSトークンは、ガバナンス、ステーキング、そして成功した予測の報酬として使用されます。PROSトークンの供給は固定されており、ステーキング報酬のための一部が確保されています。

日本 で Prosper を購入して投資する方法

Prosper を使用する準備はできていますか？MEXCでは、PROSPER の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Prosper の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Prosper (PROSPER) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Prosper が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Prosper (PROSPER) の購入ガイド

Prosper でできること

Prosper を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Prosper (PROSPER) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Prosper ( PROSPER ) とは何か

Prosper（PROS）は、機関投資家レベルのビットコインマイニングパワーをオンチェーンで提供し、最も分散化された暗号資産であるビットコインの可能性を最大限に引き出すことを目指しています。 Prosperは、オンチェーン流動性の可能性と、分散型プロトコルがコミュニティにもたらす価値を再定義することを目指しています。ビットコインの基盤であるネットワーク層、すなわちビットコインマイニングパワーをオンチェーンに取り込むことで、コミュニティの参加と所有権を促進し、エコシステム全体の新たな基盤を構築する独自の機会を見出しています。

Prosper資料

Prosper についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Prosperウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Prosper に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 23:51:25 (UTC+8)

Prosper (PROSPER) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Prosper についてさらに詳しく知る

PROSPER USDT（先物取引）

PROSPER をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの PROSPER USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Prosper (PROSPER) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Prosper ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PROSPER/USDT
¥3.30485
¥3.30485¥3.30485
+0.71%
2.54M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

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BTC
Tether Gold

Tether Gold

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モネロ

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ソラナ

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥40.01930
¥40.01930¥40.01930

-46.55%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥201.3211
¥201.3211¥201.3211

-38.87%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.7453
¥152.7453¥152.7453

-29.32%

STONK

STONK

STONK

¥1.126632
¥1.126632¥1.126632

-14.97%

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Squid

QUID

¥14.34509
¥14.34509¥14.34509

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¥2.219195
¥2.219195¥2.219195

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Tutorial

TUT

¥10.905534
¥10.905534¥10.905534

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¥2.777644
¥2.777644¥2.777644

+40.34%

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Audiera

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¥428.48597
¥428.48597¥428.48597

+36.51%

Ai Xovia

Ai Xovia

AIX

¥62.643157
¥62.643157¥62.643157

+16.24%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

PROSPER
PROSPER
JPY
JPY

1 PROSPER = 3.30485 JPY