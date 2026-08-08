Prosper 本日の価格

Prosper (PROSPER) の本日のライブ価格は ¥ 0.02105 で、直近24時間で 0.90% 変動しました。現在の PROSPER から JPY への変換レートは、¥ 0.02105 につき PROSPER です。

Prosper は現在、時価総額 ¥ 1.08M で #1883 位、循環供給量は 51.39M PROSPER です。直近24時間の PROSPER は、¥ 0.02085 (安値) から ¥ 0.02107 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,474.90964515、史上最安値は ¥ 2.8177717643461089 です。

短期的なパフォーマンスでは、PROSPER は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -0.15% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.95K に達しました。

Prosper (PROSPER) 市場情報

ランキング No.1883 時価総額 ¥ 1.08M¥ 1.08M ¥ 1.08M 取引高 (24H) ¥ 52.95K¥ 52.95K ¥ 52.95K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.11M¥ 2.11M ¥ 2.11M 循環供給量 51.39M 51.39M 51.39M 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 パブリックブロックチェーン NONE

Prosper の現在の時価総額は ¥ 1.08M、24時間取引高は ¥ 52.95K です。PROSPER の循環供給量は 51.39M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.11M です。