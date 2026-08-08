この分析では、AIモデルを活用して Grove の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の GROVE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 40% | 弱気 60%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

GROVE_USDTは4時間足チャート上で0.008742の水準で推移しています。価格はハブポイントである0.00906を下回っており、S1からR2にかけてのレンジが主要なボラティリティ帯となっています。現在の価格は中心値を下回っているため、市場構造は低位での調整局面にあると見られます。 指標の整合性を見ると、短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、一方で長期トレンドは依然としてハブ圧力を受けた状態です。買いと売りの勢力がハブゾーン周辺で拮抗している状況と言えます。 マネジメントの分布は分岐した状態を呈しており、MAおよびEMAの短期スパンでは買い優位の並びが維持されていますが、MACD指標はデッドクロスを形成し、速い線と遅い線の方向性に乖離が生じています。RSIは中立域に位置しており、KDJやStochRSIも極端な買われ過ぎ・売られ過ぎを示していません。また、ボリンジャーバンドの収束局面が続いており、短期的な上昇モメンタムは限定的であり、下落圧力も目立って強まってはいません。 上値の直近の参考レジスタンスはS1の0.009000です。この水準は現行価格から約2.95%の距離にあります。さらに強い抵抗はハブポイントである0.00906に存在します。一方、下値の直近サポートはS2の0.008930で、こちらは現行価格から約2.15%の距離にあります。遠方の重要な守りのラインはR1に対応する逆転エリアにあり、価格がS1をしっかりと上抜けることで初めて現在の弱含みの構造を変えることが可能となります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。