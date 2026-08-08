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本日の The White Bull のライブ価格は 0.0003727 JPY です。LEVI の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの LEVI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の The White Bull のライブ価格は 0.0003727 JPY です。LEVI の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの LEVI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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The White Bull価格(LEVI)

1 LEVI から JPY へのライブ価格：

¥0.0585139
¥0.0585139¥0.0585139
-8.20%1D
JPY
The White Bull (LEVI) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:03:14 (UTC+8)

The White Bull 本日の価格

The White Bull (LEVI) の本日のライブ価格は ¥ 0.0003727 で、直近24時間で 8.20% 変動しました。現在の LEVI から JPY への変換レートは、¥ 0.0003727 につき LEVI です。

The White Bull は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- LEVI です。直近24時間の LEVI は、¥ 0.0003136 (安値) から ¥ 0.0004068 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、LEVI は直近1時間で +10.79%、直近7日間で -13.95% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 61.28K に達しました。

The White Bull (LEVI) 市場情報

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¥ 61.28K
¥ 61.28K¥ 61.28K

¥ 372.70K
¥ 372.70K¥ 372.70K

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999,999,393
999,999,393 999,999,393

SOL

The White Bull の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 61.28K です。LEVI の循環供給量は --、総供給量は 999999393 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 372.70K です。

The White Bull 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0003136
¥ 0.0003136¥ 0.0003136
24H 最安値
¥ 0.0004068
¥ 0.0004068¥ 0.0004068
24H 最高値

¥ 0.0003136
¥ 0.0003136¥ 0.0003136

¥ 0.0004068
¥ 0.0004068¥ 0.0004068

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+10.79%

-8.20%

-13.95%

-13.95%

The White Bull (LEVI) 価格履歴 JPY

The White Bull の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.005226732-8.20%
30日¥ -0.0014463-79.52%
60日¥ -0.0026273-87.58%
90日¥ -0.0026273-87.58%
The White Bull 本日の価格変動

本日 LEVI は、 ¥ -0.005226732 (-8.20%) の変動を記録しました。

The White Bull 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0014463 (-79.52%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

The White Bull 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、LEVI は、 ¥ -0.0026273 (-87.58%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

The White Bull 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0026273 (-87.58%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

The White Bull (LEVI) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

The White Bull 価格履歴ページ を今すぐチェック。

The White Bull の分析

この分析では、AIモデルを活用して The White Bull の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

The White Bull 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の LEVI 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

LEVI_USDTは4時間足チャート上で3.958E-4の水準で推移しており、価格は中枢である3.92E-4を上回っています。現在はS1とR1によって形成されたレンジ相場内に位置し、ハブ体系からは価格が中心軸をしっかりと維持していることが示されています。移動平均線群およびEMA群はすべて買い方向に並んでおり、指標のトレンドも価格の位置と一致しています。 市場構造はR1レジスタンスを突破しておらず、依然としてレンジ相場の整理局面を維持しています。 MACDはゴールデンクロスを形成しており、短期的な勢いは上向きに広がっています。MAとEMAは同時に買いシグナルを発しており、短期・長期の指標ともに方向性が一致しています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎの極端な状況には至っていません。ボラティリティは通常範囲に留まっており、ボリンジャーバンドの幅も安定したままです。短期的な上昇勢力が集中しているものの、長期的なトレンドの確認には至っていません。 現時点での多空両勢力は価格近辺で均衡しており、明確な一方的な加速の兆候は見られません。 近隣のサポートレベルはS1の3.82E-4で、現在価格から約3.4%下に位置します。さらに下側の遠方のサポートとしてはS2の3.66E-4があり、こちらは現在価格から約7.5%下にあります。一方、上方の第一抵抗はR1の4.08E-4で、現在価格から約3.1%上に位置します。第二抵抗はR2の4.18E-4で、現在価格から約5.6%上にあります。重要な価格帯は現在価格を中心に上下5%の範囲に密集しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

The White Bull の価格予測

The White Bull (LEVI) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の LEVI の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
The White Bull (LEVI) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、The White Bull の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
The White Bull が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？LEVI の 2026–2027 年の価格予測は The White Bull 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で The White Bull を購入して投資する方法

The White Bull を使用する準備はできていますか？MEXCでは、LEVI の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は The White Bull の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、The White Bull (LEVI) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、The White Bull が即座にあなたのウォレットに入金されます。
The White Bull (LEVI) の購入ガイド

The White Bull でできること

The White Bull を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで The White Bull (LEVI) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

The White Bull ( LEVI ) とは何か

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The White Bull資料

The White Bull についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

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よくある質問： The White Bull に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:03:14 (UTC+8)

The White Bull (LEVI) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

The White Bull についてさらに詳しく知る

LEVI USDT（先物取引）

LEVI をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの LEVI USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの The White Bull (LEVI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、The White Bull ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LEVI/USD1
¥0.0601624
¥0.0601624¥0.0601624
-3.95%
142.44M (USDT)
LEVI/USDT
¥0.0592204
¥0.0592204¥0.0592204
-7.04%
167.95M (USDT)

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¥39.86230
¥39.86230¥39.86230

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ZKcandy

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¥208.9984
¥208.9984¥208.9984

-36.54%

JMDT

JMDT

JMDT

¥153.3890
¥153.3890¥153.3890

-29.02%

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STONK

STONK

¥1.205289
¥1.205289¥1.205289

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¥14.57588¥14.57588

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¥10.352737
¥10.352737¥10.352737

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BluWhale AI

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¥2.679990
¥2.679990¥2.679990

+35.41%

Audiera

Audiera

BEAT

¥412.75928
¥412.75928¥412.75928

+31.50%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.46284
¥14.46284¥14.46284

+17.84%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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1 LEVI = 0.0585139 JPY