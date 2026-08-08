この分析では、AIモデルを活用して The White Bull の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の LEVI 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

LEVI_USDTは4時間足チャート上で3.958E-4の水準で推移しており、価格は中枢である3.92E-4を上回っています。現在はS1とR1によって形成されたレンジ相場内に位置し、ハブ体系からは価格が中心軸をしっかりと維持していることが示されています。移動平均線群およびEMA群はすべて買い方向に並んでおり、指標のトレンドも価格の位置と一致しています。 市場構造はR1レジスタンスを突破しておらず、依然としてレンジ相場の整理局面を維持しています。 MACDはゴールデンクロスを形成しており、短期的な勢いは上向きに広がっています。MAとEMAは同時に買いシグナルを発しており、短期・長期の指標ともに方向性が一致しています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎの極端な状況には至っていません。ボラティリティは通常範囲に留まっており、ボリンジャーバンドの幅も安定したままです。短期的な上昇勢力が集中しているものの、長期的なトレンドの確認には至っていません。 現時点での多空両勢力は価格近辺で均衡しており、明確な一方的な加速の兆候は見られません。 近隣のサポートレベルはS1の3.82E-4で、現在価格から約3.4%下に位置します。さらに下側の遠方のサポートとしてはS2の3.66E-4があり、こちらは現在価格から約7.5%下にあります。一方、上方の第一抵抗はR1の4.08E-4で、現在価格から約3.1%上に位置します。第二抵抗はR2の4.18E-4で、現在価格から約5.6%上にあります。重要な価格帯は現在価格を中心に上下5%の範囲に密集しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。