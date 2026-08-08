Pangolin 本日の価格

Pangolin (PNG) の本日のライブ価格は ¥ 0.02026 で、直近24時間で 0.68% 変動しました。現在の PNG から JPY への変換レートは、¥ 0.02026 につき PNG です。

Pangolin は現在、時価総額 ¥ 4.74M で #1195 位、循環供給量は 233.96M PNG です。直近24時間の PNG は、¥ 0.02 (安値) から ¥ 0.02048 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 783.03617492、史上最安値は ¥ 1.70686312900681291 です。

短期的なパフォーマンスでは、PNG は直近1時間で -0.15%、直近7日間で -2.97% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.94K に達しました。

Pangolin (PNG) 市場情報

ランキング No.1195 時価総額 ¥ 4.74M¥ 4.74M ¥ 4.74M 取引高 (24H) ¥ 57.94K¥ 57.94K ¥ 57.94K 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.90M¥ 10.90M ¥ 10.90M 循環供給量 233.96M 233.96M 233.96M 最大供給量 538,000,000 538,000,000 538,000,000 総供給量 230,000,000 230,000,000 230,000,000 循環率 43.48% パブリックブロックチェーン AVAX_CCHAIN

Pangolin の現在の時価総額は ¥ 4.74M、24時間取引高は ¥ 57.94K です。PNG の循環供給量は 233.96M、総供給量は 230000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.90M です。