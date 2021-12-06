Pangolinは、Avalanche上で動作する分散型取引所（DEX）で、Uniswapと同じ自動マーケットメイキング（AMM）モデルを採用し、完全コミュニティ分散型のPNGというネイティブガバナンストークンを備え、EthereumとAvalanche上で発行されたすべてのトークンを取引できることが特徴です。