この分析では、AIモデルを活用して ConstitutionDAO の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の PEOPLE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

PEOPLE_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.007113を上回る水準で推移しており、直近では0.007216を記録しています。現在の価格はR1レジスタンスである0.007178を突破し、R2の重要な節目である0.007228に接近しています。ハブ構造から判断すると、価格は上昇トレンドの頂部付近に位置しており、短期的な相場は高値圏でのレンジ相場の様相を呈しています。 S1サポートは0.007063に設定されており、現行価格との間に明確な乖離が見られます。MACD指標はデッドクロスの状態を示しており、短期線と長期線が下方へ発散しています。移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）による売買シグナルはゼロであり、トレンドの勢いには方向性が欠如している状況です。RSIは中立域にあり、過買や過売の極端な状況は確認されていません。KDJおよびStochRSIの数値は未確定ですが、ボラティリティは通常の水準を維持しています。 買い手と売り手の勢力は現在の価格帯で拮抗しており、一方的な資金流入の兆候は見られません。近隣の上値抵抗はR2の0.007228にあり、現行価格との差は0.2％未満と非常に狭い範囲です。一方、下値の第一支持はR1転換ポイントの0.007178、第二支持は中枢の0.007113に位置しています。遠隔の下落リスクについては、S1の0.007063およびS2の0.006998を注視する必要があります。各主要価格ゾーン間の距離はきわめて狭く、相場の変動はミクロレベルの流動性に敏感に影響される可能性があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。