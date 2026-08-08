ConstitutionDAO価格(PEOPLE)
ConstitutionDAO (PEOPLE) の本日のライブ価格は ¥ 0.007215 で、直近24時間で 0.52% 変動しました。現在の PEOPLE から JPY への変換レートは、¥ 0.007215 につき PEOPLE です。
ConstitutionDAO は現在、時価総額 ¥ 36.51M で #608 位、循環供給量は 5.06B PEOPLE です。直近24時間の PEOPLE は、¥ 0.007059 (安値) から ¥ 0.007406 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 29.07531756085409627、史上最安値は ¥ 0.11145044388697792 です。
短期的なパフォーマンスでは、PEOPLE は直近1時間で -0.12%、直近7日間で +10.08% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.41K に達しました。
No.608
ETH
ConstitutionDAO の現在の時価総額は ¥ 36.51M、24時間取引高は ¥ 60.41K です。PEOPLE の循環供給量は 5.06B、総供給量は 5060137334.7 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 36.51M です。
-0.12%
-0.52%
+10.08%
+10.08%
ConstitutionDAO の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.00592194
|-0.52%
|30日
|¥ +0.001606
|+28.63%
|60日
|¥ +0.002038
|+39.36%
|90日
|¥ -0.00117
|-13.96%
本日 PEOPLE は、 ¥ -0.00592194 (-0.52%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.001606 (+28.63%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、PEOPLE は、 ¥ +0.002038 (+39.36%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00117 (-13.96%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して ConstitutionDAO の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の PEOPLE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
PEOPLE_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.007113を上回る水準で推移しており、直近では0.007216を記録しています。現在の価格はR1レジスタンスである0.007178を突破し、R2の重要な節目である0.007228に接近しています。ハブ構造から判断すると、価格は上昇トレンドの頂部付近に位置しており、短期的な相場は高値圏でのレンジ相場の様相を呈しています。 S1サポートは0.007063に設定されており、現行価格との間に明確な乖離が見られます。MACD指標はデッドクロスの状態を示しており、短期線と長期線が下方へ発散しています。移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）による売買シグナルはゼロであり、トレンドの勢いには方向性が欠如している状況です。RSIは中立域にあり、過買や過売の極端な状況は確認されていません。KDJおよびStochRSIの数値は未確定ですが、ボラティリティは通常の水準を維持しています。 買い手と売り手の勢力は現在の価格帯で拮抗しており、一方的な資金流入の兆候は見られません。近隣の上値抵抗はR2の0.007228にあり、現行価格との差は0.2％未満と非常に狭い範囲です。一方、下値の第一支持はR1転換ポイントの0.007178、第二支持は中枢の0.007113に位置しています。遠隔の下落リスクについては、S1の0.007063およびS2の0.006998を注視する必要があります。各主要価格ゾーン間の距離はきわめて狭く、相場の変動はミクロレベルの流動性に敏感に影響される可能性があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、ConstitutionDAO の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
PEOPLEは、分散型ブロックチェーンネットワーク上で運用されるデジタル資産です。これは、ユーザーが安全かつ効率的に支払いを送受信できるように、ピアツーピアの取引を促進するために設計されています。PEOPLEは、そのエネルギー効率とスケーラビリティで知られるプルーフ・オブ・ステーク（PoS）合意形成メカニズムを使用しています。資産の供給と発行モデルは予め決定されており、透明性が保証されているため、トークンの公平な分配が可能です。PEOPLEは通常、支払い、ステーキング、ネットワークガバナンスへの参加など、さまざまな目的でそのネイティブなエコシステム内で使用されます。その分散型の性質とオープンソースの設計により、さまざまなユースケースに適応可能であり、より広範なデジタル経済に貢献しています。
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ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.
ConstitutionDAO についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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