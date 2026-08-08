AINFT 本日の価格

AINFT (NFT) の本日のライブ価格は ¥ 0.0000002767 で、直近24時間で 0.94% 変動しました。現在の NFT から JPY への変換レートは、¥ 0.0000002767 につき NFT です。

AINFT は現在、時価総額 ¥ 273.96M で #113 位、循環供給量は 990.11T NFT です。直近24時間の NFT は、¥ 0.00000027 (安値) から ¥ 0.0000002793 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.00119948、史上最安値は ¥ 0.00004067784528572 です。

短期的なパフォーマンスでは、NFT は直近1時間で -0.08%、直近7日間で +3.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 70.41K に達しました。

AINFT (NFT) 市場情報

ランキング No.113 時価総額 ¥ 273.96M¥ 273.96M ¥ 273.96M 取引高 (24H) ¥ 70.41K¥ 70.41K ¥ 70.41K 完全希薄化後時価総額 ¥ 276.70M¥ 276.70M ¥ 276.70M 循環供給量 990.11T 990.11T 990.11T 最大供給量 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 総供給量 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 循環率 99.01% 市場占有率 0.01% パブリックブロックチェーン TRX

AINFT の現在の時価総額は ¥ 273.96M、24時間取引高は ¥ 70.41K です。NFT の循環供給量は 990.11T、総供給量は 990105592982874.717225 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 276.70M です。