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2026-08-08 22:54:08 (UTC+8) AINFT 本日の価格
AINFT (NFT) の本日のライブ価格は
¥ 0.0000002767 で、直近24時間で 0.94% 変動しました。現在の NFT から JPY への変換レートは、 ¥ 0.0000002767 につき NFT です。
AINFT は現在、時価総額
¥ 273.96M で #113 位、循環供給量は 990.11T NFT です。直近24時間の NFT は、 ¥ 0.00000027 (安値) から ¥ 0.0000002793 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.00119948、史上最安値は ¥ 0.00004067784528572 です。
短期的なパフォーマンスでは、NFT は直近1時間で
-0.08%、直近7日間で +3.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 70.41K に達しました。 AINFT (NFT) 市場情報 時価総額 ¥ 273.96M ¥ 273.96M ¥ 273.96M 完全希薄化後時価総額 ¥ 276.70M ¥ 276.70M ¥ 276.70M 最大供給量 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 総供給量 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225
AINFT の現在の時価総額は
¥ 273.96M、24時間取引高は ¥ 70.41K です。NFT の循環供給量は 990.11T、総供給量は 990105592982874.717225 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 276.70M です。 購入 AINFT AINFT 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00000027 ¥ 0.00000027 ¥ 0.00000027
24H 最安値
¥ 0.0000002793 ¥ 0.0000002793 ¥ 0.0000002793
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.00000027 ¥ 0.00000027 ¥ 0.00000027 24H 最高値 ¥ 0.0000002793 ¥ 0.0000002793 ¥ 0.0000002793 過去最高値 ¥ 0.00119948 ¥ 0.00119948 ¥ 0.00119948 最安値 ¥ 0.00004067784528572 ¥ 0.00004067784528572 ¥ 0.00004067784528572 AINFT (NFT) 価格履歴 JPY
AINFT の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.000000404551 +0.94% 30日 ¥ +0.0000000112 +4.21% 60日 ¥ +0.0000000074 +2.74% 90日 ¥ -0.0000000448 -13.94% AINFT 本日の価格変動
本日 NFT は、
¥ +0.000000404551 (+0.94%) の変動を記録しました。 AINFT 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ +0.0000000112 (+4.21%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 AINFT 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、NFT は、
¥ +0.0000000074 (+2.74%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 AINFT 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.0000000448 (-13.94%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
AINFT (NFT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
AINFT 価格履歴ページ を今すぐチェック。 AINFT の価格に影響を与える要因は何ですか？
AINFTの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. ユーティリティと機能性 - 実際のアプリケーションや利用事例 2. 稀少性と供給の限界 - 限定された供給量が価値を高める 3. アーティストの評判とコミュニティのフォロワー数 4. 市場のセンチメントとブーム・サイクル 5. プラットフォームの採用状況とエコシステムの成長 6. 技術的なイノベーションとAI統合の質 7. 取引量と流動性 8. NFT市場全体のトレンド 9. コレクターの需要と投機的要素 10. NFTに影響を及ぼす規制の動向 人はなぜ今日 AINFT の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のAINFTの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断を行うこと、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡すること、売買のチャンスを見極めること、市場動向を把握すること、そして投資リスクを管理することが含まれます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがボラティリティを活かすのに役立ちます。
AINFT の価格予測 AINFT (NFT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NFT の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 AINFT (NFT) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、AINFT の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
AINFT が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NFT の 2026–2027 年の価格予測は
AINFT 価格予測
ページでご確認いただけます。
AINFT について
非代替性トークン（NFT）は、ブロックチェーン上のユニークなアイテムやコンテンツの所有権や真正性の証明を表すデジタル資産の一種です。ビットコインやイーサリアムのような代替可能な暗号通貨とは異なり、NFTは独自の価値と特定の情報を持つため、一意であり、交換可能ではありません。通常、NFTはイーサリアムのERC-721標準に基づいて構築され、非代替性トークンの作成と取引を可能にします。NFTはデジタルアート、音楽、バーチャル商品といったものと一般的に関連付けられていますが、その応用範囲は不動産、知的財産、さらには身元データなど、幅広い資産に及びます。NFTはデジタル資産と物理資産のトークン化において重要な役割を果たし、所有権の購入、販売、取引の新たな方法を提供します。
日本 で AINFT を購入して投資する方法
AINFT を使用する準備はできていますか？MEXCでは、NFT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
AINFT の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、AINFT (NFT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、AINFT が即座にあなたのウォレットに入金されます。
AINFT でできること
AINFT を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで AINFT (NFT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
AINFT ( NFT ) とは何か
AINFT は、AI とブロックチェーンを融合し、次世代の AI インフラストラクチャを構築する TRON ベースの分散型エコシステムです。2025 年 10 月に APENFT からアップグレードされ、多様なモダリティを扱う AI を統合することで、自律的なコンテンツ生成と資産のトークン化を実現します。これにより、デジタル資産はインテリジェントで動的なエコシステムへと進化し、SunLumi、Banana King AI、SunGenX などの革新的プロジェクトを支えています。
ホワイトペーパー
APENFTは、フィデリティ・インターナショナルやアント・ファイナンシャル・グループなどで20年以上にわたる国際金融業界での経験を持つSteve Z. Liu氏が率いています。チームは、クリスティーズやサザビーズといった大手オークションハウスからも追加の専門家を迎え入れ、従来のアート市場に関する知見を暗号資産（crypto）分野に持ち込んでいます。また、APENFTは主要テック企業出身のブロックチェーンエンジニアを採用し、トップクラスのNFTプラットフォームからアドバイザーを招くことで、技術力を強化しています。継続的な採用および組織拡大の一環として、デジタルアートのキュレーション、スマートコントラクト開発、コミュニティマネジメントを専門とする人材も加わっています。さらに最近では、メタバース開発およびクロスチェーン技術の専門家もチームに加わり、デジタルアート分野における革新への継続的なコミットメントを示しています。
APENFTは、主に2つのブロックチェーンネットワーク（EthereumおよびTRON）を活用してアート作品をトークン化します。各アート作品は、従来の紙の書類よりも偽造・改ざんが極めて困難な、オンチェーン上のユニークなデジタル証明書へと変換されます。アート作品に関連する情報を長期的に利用可能に保つため、本プロジェクトではBTFS（BitTorrent File System）を用いた永続的ストレージを採用しており、これは各作品に紐づくデータのための安全なデジタルリポジトリとして機能します。APENFTを通じて作品がミントされると、その作品にはERC-721/TRC-721トークンが発行され、これは各作品の真正性を証明する独自のタグとして機能し、より透明かつ安全な取引をサポートします。作品の真贋確認を専門家のみに依存するのではなく、ユーザーはブロックチェーン上で直接、そのアイテムの履歴および所有権を確認できます。最近の技術アップデートにより、さらに強固なセキュリティ機能と向上したクロスチェーン互換性が実現され、異なるブロックチェーンネットワーク間でのNFT取引がより簡便になりました。
APENFTのネイティブトークンはNFTであり、エコシステム内ではまるで会員証のような役割を果たします。ホワイトペーパーによると、総供給量は999,990,000,000,000個のNFTトークンに固定されており、市場動向を反映した最新の配分比率が適用されています。供給量のうち30%はアーティストパートナー向け、19%はDeFi報酬向け、19%はチーム向け（長期ヴィスティング期間付き）、20%はNFT作品の購入資金向けに割り当てられており、残りの部分は多様なパートナーシップおよびエコシステム全体の発展を支援します。NFT保有者は、アート作品の購入、プラットフォームのアップグレード、コミュニティ活動に関する投票を可能にする強化されたガバナンスシステムに参加できます。また、プロジェクトはステーキング報酬、イールドファーミング機会、注目度の高いNFTドロップへの限定アクセスといったインセンティブも拡充しています。さらに、プラットフォームにはトークン供給量の管理と長期的な価値向上を目的としたバーンメカニズムが組み込まれています。
APENFTは4段階のロードマップに従って進めており、すでにいくつかの主要なマイルストーンを達成しています。第1段階では、NFTの作成・管理に必要な技術的基盤を含む、基本的なインフラ構築に焦点を当てました。第2段階では、主要取引所へのトークン上場および改良された取引メカニズムの導入を実現しました。現在進行中の第3段階では、著名なアーティストや機関との提携を通じたコレクション拡大に注力しており、複数のハイプロファイルなコラボレーションおよびセレブリティNFTのローンチを含みます。第4段階は、メタバース連携、クロスプラットフォーム互換性、およびNFT保有者向けのリアルワールドユーティリティの統合など、デジタル世界におけるAPENFTのポジショニング強化を目的として、継続的に進化を続けています。
APENFTは、世界レベルの芸術作品をブロックチェーン上にNFTとして記録することで、アートへのアクセスを広げることを目的として構築されています。従来のアート市場とブロックチェーン技術を連携させることで、真正性に関する課題に対処し、所有権の追跡を強化し、より公正な取引を促進します。実質的に、既に評価された物理的な名作およびデジタル作品を暗号資産（crypto）空間に取り込み、それらをより容易に購入・売却・検証できるようにしています。サービス開始以来、APENFTは世界中の主要な美術機関およびギャラリーとの提携を通じて、エコシステムを拡大してきました。
AINFT資料
AINFT についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： AINFT に関するその他の質問
AINFT が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 AINFT の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の AINFT の価格は ¥ 0.0000434419 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
AINFT は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、NFT への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の AINFT がMEXCで取引されました。
NFT ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の AINFT 価格を確認するには、NFT 価格のページにアクセスしてください。
NFT の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,162.2
+0.34%
ETH
1,924.51
+0.34%
GOLD(XAUT)
4,329.99
+0.20%
SOL
76.15
+3.04%
XMR
385.68
+4.36%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、NFT/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、AINFT の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
AINFT 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については AINFT (NFT) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 22:54:08 (UTC+8) AINFT (NFT) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
NFT USDT（先物取引）
NFT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの NFT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.0000434733 ¥0.0000434733 ¥0.0000434733 +0.98% 256.40B (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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