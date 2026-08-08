Jasmy価格(JASMY)
Jasmy (JASMY) の本日のライブ価格は ¥ 0.004026 で、直近24時間で 0.17% 変動しました。現在の JASMY から JPY への変換レートは、¥ 0.004026 につき JASMY です。
Jasmy は現在、時価総額 ¥ 199.07M で #116 位、循環供給量は 49.44B JASMY です。直近24時間の JASMY は、¥ 0.003955 (安値) から ¥ 0.004129 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 784.10749739、史上最安値は ¥ 0.43128285024480482 です。
短期的なパフォーマンスでは、JASMY は直近1時間で +0.04%、直近7日間で -9.23% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 63.84K に達しました。
No.116
98.88%
0.01%
ETH
Jasmy の現在の時価総額は ¥ 199.07M、24時間取引高は ¥ 63.84K です。JASMY の循環供給量は 49.44B、総供給量は 50000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 201.30M です。
+0.04%
+0.17%
-9.23%
-9.23%
Jasmy の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.00107218
|+0.17%
|30日
|¥ -0.000459
|-10.24%
|60日
|¥ -0.00058
|-12.60%
|90日
|¥ -0.003192
|-44.23%
本日 JASMY は、 ¥ +0.00107218 (+0.17%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.000459 (-10.24%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、JASMY は、 ¥ -0.00058 (-12.60%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.003192 (-44.23%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Jasmy の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の JASMY 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
JASMY_USDTは4時間足チャートにおいて0.004167で推移しており、価格はR1のハブポイントである0.004158を突破し、中枢となる0.004119の上側にしっかりと留まっています。短期的な移動平均線群およびEMA群はいずれも買いシグナルを示しており、価格はS2からR2のレンジの上半分に位置しています。 市場構造からは、短期的に強気勢力が優位に立っていることが確認され、ハブ体系により現在は反発の延長局面にあると判断されます。 MACD指標ではゴールデンクロスが形成され、デッドクロスの直後であり、短い期間での乖離が拡大傾向にあります。また、RSIは中立ゾーン内にあり、過買や過売の極端な状態には至っていないため、上昇に対する抵抗がまだ顕著に蓄積されていないことを示唆しています。 KDJおよびStochRSIの数値も同様に上向きで、短期的なモメンタムは一貫した方向性を保っています。ボリンジャーバンドは安定した広がりを維持しており、ボラティリティの異常な拡大は見られません。価格はバンドの中央軌道の上側を推移しており、多空双方が現行水準付近で一時的な均衡を保っている状況です。 近隣の重要なレジスタンスレベルとしては、R2のハブポイントである0.004200が挙げられます。これは現在の価格から約0.8%の距離に位置します。一方、下方向の第一サポートはR1と元レジスタンスが変化した0.004158で、現在の価格から約0.2%の位置にあります。さらに遠方の防衛ラインは中枢の0.004119に設定されており、こちらは現在の価格から約1.1%の距離にあります。 もし価格が下落する場合、S1の0.004077が次なる観察ポイントとなります。現在の価格帯は0.004158から0.004200の間で密集しており、このレンジが短期的な方向性を決定する鍵となるでしょう。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Jasmy の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
JasmyCoin（JASMY）は、Internet of Things（IoT）エコシステム内で運用される暗号通貨です。個々の人々が自分の個人データをコントロールし、それを収益化することを選択した場合にそれを可能にするために、データの民主化を促進するように設計されました。JASMYプラットフォームは、データのセキュリティとプライバシーを確保するために分散型モデルを使用し、JASMYトークンはシステム内の取引の交換媒体として機能します。このトークンはまた、データ共有を奨励し、プラットフォームの開発と成長に貢献するユーザーに報酬を提供するために使用されます。JASMYの供給と発行モデルは、Ethereumブロックチェーンに基づいており、これを取引とスマートコントラクト機能のために使用します。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
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|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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