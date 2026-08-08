この分析では、AIモデルを活用して Jasmy の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の JASMY 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

JASMY_USDTは4時間足チャートにおいて0.004167で推移しており、価格はR1のハブポイントである0.004158を突破し、中枢となる0.004119の上側にしっかりと留まっています。短期的な移動平均線群およびEMA群はいずれも買いシグナルを示しており、価格はS2からR2のレンジの上半分に位置しています。 市場構造からは、短期的に強気勢力が優位に立っていることが確認され、ハブ体系により現在は反発の延長局面にあると判断されます。 MACD指標ではゴールデンクロスが形成され、デッドクロスの直後であり、短い期間での乖離が拡大傾向にあります。また、RSIは中立ゾーン内にあり、過買や過売の極端な状態には至っていないため、上昇に対する抵抗がまだ顕著に蓄積されていないことを示唆しています。 KDJおよびStochRSIの数値も同様に上向きで、短期的なモメンタムは一貫した方向性を保っています。ボリンジャーバンドは安定した広がりを維持しており、ボラティリティの異常な拡大は見られません。価格はバンドの中央軌道の上側を推移しており、多空双方が現行水準付近で一時的な均衡を保っている状況です。 近隣の重要なレジスタンスレベルとしては、R2のハブポイントである0.004200が挙げられます。これは現在の価格から約0.8%の距離に位置します。一方、下方向の第一サポートはR1と元レジスタンスが変化した0.004158で、現在の価格から約0.2%の位置にあります。さらに遠方の防衛ラインは中枢の0.004119に設定されており、こちらは現在の価格から約1.1%の距離にあります。 もし価格が下落する場合、S1の0.004077が次なる観察ポイントとなります。現在の価格帯は0.004158から0.004200の間で密集しており、このレンジが短期的な方向性を決定する鍵となるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。