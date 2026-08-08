Immunefi 本日の価格

Immunefi (IMU) の本日のライブ価格は ¥ 0.003176 で、直近24時間で 175.19% 変動しました。現在の IMU から JPY への変換レートは、¥ 0.003176 につき IMU です。

Immunefi は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- IMU です。直近24時間の IMU は、¥ 0.001142 (安値) から ¥ 0.00323 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、IMU は直近1時間で +56.83%、直近7日間で +165.10% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 84.61K に達しました。

Immunefi (IMU) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 84.61K¥ 84.61K ¥ 84.61K 完全希薄化後時価総額 ¥ 31.76M¥ 31.76M ¥ 31.76M 循環供給量 ---- -- 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 パブリックブロックチェーン ETH

Immunefi の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 84.61K です。IMU の循環供給量は --、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 31.76M です。