この分析では、AIモデルを活用して Hoodrat の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の HOODRAT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

HOODRAT_USDTは4時間足チャートにおいて、S1と中枢の間で推移しています。現在の価格は0.0010471で、中枢体系の下半分に位置しています。現行価格から上方の中枢である0.001108まではまだ一定の余裕が残っています。 短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMAの並びからも強気優勢が確認されます。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSI指標は中立域を維持しています。また、ストキャスティクスやADXなどの指標も同方向の共鳴を示しており、全体的に市場の勢いは強くなっています。 ボラティリティは収束傾向にあり、買い圧力が優勢な状況です。下側のS1レベルである0.001029は近隣の参考水準として機能しており、現行価格から約1.7%の距離にあります。一方、上側の中枢である0.001108は直接的なレジスタンスとなり、現行価格から約5.8%の距離に位置しています。さらに遠方のR1レベルである0.001162は、延長的な目安としての役割を果たしています。 下側のS2レベルである0.000975は、下降局面における下限を示す重要なサポートゾーンとなっています。現在の価格はこのライン付近で拮抗しており、多空両者の攻防が続いています。価格は中枢の抑制を突破しておらず、テクニカルな形状としては依然としてレンジ相場の特徴を保っています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。