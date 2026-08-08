Handy 本日の価格

Handy (HANDY) の本日のライブ価格は ¥ 0.001883 で、直近24時間で 11.04% 変動しました。現在の HANDY から JPY への変換レートは、¥ 0.001883 につき HANDY です。

Handy は現在、時価総額 ¥ 12.42M で #2061 位、循環供給量は 6.60B HANDY です。直近24時間の HANDY は、¥ 0.001883 (安値) から ¥ 0.0022044 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 43.92864553、史上最安値は ¥ 0.028251158990617653 です。

短期的なパフォーマンスでは、HANDY は直近1時間で -0.06%、直近7日間で -13.86% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.57K に達しました。

Handy (HANDY) 市場情報

ランキング No.2061 時価総額 ¥ 12.42M¥ 12.42M ¥ 12.42M 取引高 (24H) ¥ 56.57K¥ 56.57K ¥ 56.57K 完全希薄化後時価総額 ¥ 18.83M¥ 18.83M ¥ 18.83M 循環供給量 6.60B 6.60B 6.60B 最大供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 循環率 65.95% パブリックブロックチェーン ETH

Handy の現在の時価総額は ¥ 12.42M、24時間取引高は ¥ 56.57K です。HANDY の循環供給量は 6.60B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.83M です。