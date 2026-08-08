GamePad 本日の価格

GamePad (GPAD) の本日のライブ価格は ¥ 0.08077 で、直近24時間で 1.11% 変動しました。現在の GPAD から JPY への変換レートは、¥ 0.08077 につき GPAD です。

GamePad は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- GPAD です。直近24時間の GPAD は、¥ 0.07472 (安値) から ¥ 0.08218 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、GPAD は直近1時間で -0.18%、直近7日間で -1.01% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 76.13K に達しました。

GamePad (GPAD) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 76.13K¥ 76.13K ¥ 76.13K 完全希薄化後時価総額 ¥ 80.77M¥ 80.77M ¥ 80.77M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

GamePad の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 76.13K です。GPAD の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 80.77M です。