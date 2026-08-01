この分析では、AIモデルを活用して ProjectVex の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の VEXAI 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

VEXAI_USDTは4時間足チャートにおいて、S1中枢0.00253と中枢0.00275の間で推移しています。価格は短期移動平均線群の上に位置しており、局所的な買い優勢の構造を示しています。現在の価格はレンジの下側半分にあり、上方の中枢レジスタンスまでには明確な余裕が残されています。この狭いレンジ内で多空双方が拮抗状態を維持しており、有効なブレイクアウトはまだ見られていません。 MACD指標はデッドクロスのシグナルを記録しており、短期的な上昇モメンタムの低下を示しています。RSIは中立域に位置し、方向性を示す明確なサインはありません。KDJおよびStochRSIの数値も低下傾向にあり、快・遅線が分離する兆候が見られます。ボリンジャーバンドは収束し、ボラティリティが縮小しているため、市場は低ボラティリティでの調整局面に入っています。短期的な買い圧力は弱まりつつあり、売り圧力も完全には解放されていないため、モメンタムの分布は分散しつつあります。 近隣のサポートはS1水準である0.00253にあり、現行価格から約2.8%の距離に位置します。さらに下の強力なサポートはS2水準の0.00236で、現行価格から約9.3%の距離にあります。一方、上方の直接的なレジスタンスは中枢水準の0.00275で、現行価格から約5.6%の距離にあります。さらに遠方のレジスタンスはR1水準の0.00292で、現行価格から約12.2%の距離にあります。重要な価格帯が明確に設定されており、価格はこれらの範囲内で新たな均衡点を探る展開となるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。