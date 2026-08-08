FUNToken 本日の価格

FUNToken (FUNTOKEN) の本日のライブ価格は ¥ 0.0039217 で、直近24時間で 5.93% 変動しました。現在の FUNTOKEN から JPY への変換レートは、¥ 0.0039217 につき FUNTOKEN です。

FUNToken は現在、時価総額 ¥ 42.38M で #659 位、循環供給量は 10.81B FUNTOKEN です。直近24時間の FUNTOKEN は、¥ 0.0038145 (安値) から ¥ 0.0042084 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 53.0430776774883235、史上最安値は ¥ 0.05091561519606363 です。

短期的なパフォーマンスでは、FUNTOKEN は直近1時間で -0.11%、直近7日間で -20.41% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 116.70K に達しました。

FUNToken (FUNTOKEN) 市場情報

ランキング No.659 時価総額 ¥ 42.38M¥ 42.38M ¥ 42.38M 取引高 (24H) ¥ 116.70K¥ 116.70K ¥ 116.70K 完全希薄化後時価総額 ¥ 42.38M¥ 42.38M ¥ 42.38M 循環供給量 10.81B 10.81B 10.81B 総供給量 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 パブリックブロックチェーン ETH

FUNToken の現在の時価総額は ¥ 42.38M、24時間取引高は ¥ 116.70K です。FUNTOKEN の循環供給量は 10.81B、総供給量は 10806201658.39802549 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 42.38M です。