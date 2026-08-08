Fruits 本日の価格

Fruits (FRTS) の本日のライブ価格は ¥ 0.000006678 で、直近24時間で 2.04% 変動しました。現在の FRTS から JPY への変換レートは、¥ 0.000006678 につき FRTS です。

Fruits は現在、時価総額 ¥ 140.68K で #2557 位、循環供給量は 21.07B FRTS です。直近24時間の FRTS は、¥ 0.000006477 (安値) から ¥ 0.0000067 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 378.49524491192063641、史上最安値は ¥ 0.00000597830834784 です。

短期的なパフォーマンスでは、FRTS は直近1時間で +0.28%、直近7日間で +10.08% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 72.50K に達しました。

Fruits (FRTS) 市場情報

ランキング No.2557 時価総額 ¥ 140.68K¥ 140.68K ¥ 140.68K 取引高 (24H) ¥ 72.50K¥ 72.50K ¥ 72.50K 完全希薄化後時価総額 ¥ 667.80K¥ 667.80K ¥ 667.80K 循環供給量 21.07B 21.07B 21.07B 総供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 パブリックブロックチェーン FRTS

Fruits の現在の時価総額は ¥ 140.68K、24時間取引高は ¥ 72.50K です。FRTS の循環供給量は 21.07B、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 667.80K です。