この分析では、AIモデルを活用して Citrea の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の CTR 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ 中立 K ≈ D (±1%) 短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

CTR_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.007957の中枢を上回るレンジで推移しています。価格はR1レジスタンスである0.008033を突破し、現在は0.008046で取引されています。短期的な構造は強気優勢の並びを示しており、ハブ体系では上方にR2エリアへと広がる余地が確認されています。 移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）はいずれも買いシグナルを発信しており、MACDもゴールデンクロスを形成して勢いの転換を確認しています。RSIは中立域に位置しており、過剰買われ状態には至っていません。また、ストキャスティクスやKDJなどの指標も価格の上下動と整合性を保っています。 ボラティリティは安定した状態を維持しており、布林帯の軌道は平行に拡大しています。近隣のサポートレベルはR1から変換された0.008033で、現行価格との差はわずか0.000013です。一方、下方の中枢である0.007957は二次的な参考水準として機能しており、現行価格との差は0.000089となっています。 さらに、遠方のS1サポートである0.007854は、深い下落余地を提供する重要な節目となっています。上値のR2レジスタンスは0.008136で、現行価格との差は0.000090と比較的狭く、短期的な目標値として明確な役割を果たしています。 全体的に見ると、主要な価格帯が明確に分布しており、トレードの範囲をしっかりと定義づけていると言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。