BCHはビットコインのハードフォークによって生成されたコインであり、ビットコインのコードを変更し、大きなブロックをサポートし、Segwitを含みません。BCHの前世はビットコインです。ビットコインスケーリングの問題を解決するために、BCHはビットコイン自体のコンセンサス問題を真に解決するための創発的なメカニズムを導入し、同期を高速化するために薄いブロックを追加しました。 （BCHABCとBCHSVの2つのチェーンはBCHフォークの終了後に生成されるため、MyTokenは市場のほとんどの取引所と歩調を合わせ、BCHABCをBCHとして記録します。さらに、BCHSVはBCHSVとして記録されます。）