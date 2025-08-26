Zenith by Virtuals (ZENITH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01020338$ 0.01020338 $ 0.01020338 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.34% שינוי מחיר (1D) -7.89% שינוי מחיר (7D) +20.50% שינוי מחיר (7D) +20.50%

Zenith by Virtuals (ZENITH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZENITH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZENITHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01020338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZENITH השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -7.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zenith by Virtuals (ZENITH) מידע שוק

שווי שוק $ 53.04K$ 53.04K $ 53.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.04K$ 53.04K $ 53.04K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zenith by Virtuals הוא $ 53.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZENITH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.04K.