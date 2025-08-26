עוד על ZENITH

ZENITH מידע על מחיר

ZENITH אתר רשמי

ZENITH טוקניומיקה

ZENITH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Zenith by Virtuals סֵמֶל

Zenith by Virtuals מחיר (ZENITH)

לא רשום

1 ZENITH ל USDמחיר חי:

--
----
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Zenith by Virtuals (ZENITH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:03:21 (UTC+8)

Zenith by Virtuals (ZENITH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01020338
$ 0.01020338$ 0.01020338

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-7.89%

+20.50%

+20.50%

Zenith by Virtuals (ZENITH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZENITH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZENITHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01020338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZENITH השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -7.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zenith by Virtuals (ZENITH) מידע שוק

$ 53.04K
$ 53.04K$ 53.04K

--
----

$ 53.04K
$ 53.04K$ 53.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zenith by Virtuals הוא $ 53.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZENITH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.04K.

Zenith by Virtuals (ZENITH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zenith by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenith by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenith by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zenith by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.89%
30 ימים$ 0+57.46%
60 ימים$ 0+43.11%
90 ימים$ 0--

מה זהZenith by Virtuals (ZENITH)

Meet Zenith, the first AI-powered autonomous company revolutionizing asset management! Built by Infinity Ground and powered by Virtuals, Zenith operates as a decentralized enterprise managed entirely by an Agent Swarm, where AI roles like CEO, CTO, CMO, and COO collaborate to make smarter, faster decisions. Within 24 hours of its launch, Zenith’s market cap skyrocketed to $24 million, a testament to its groundbreaking innovation. Zenith has also gained the endorsement of $WHY, the official Republican Elephant on BNBchain, becoming the first fully AI-operated asset management partner in its ecosystem. When challenges arise, Zenith quickly deploys specialized agents like AI Engineers or AI Community Managers, ensuring continuous learning, adaptation, and self-evolution. Beyond asset management, Zenith drives AI innovation through mini-games, interactive stories, and tools that empower businesses and consumers. Infinity Ground is created by industry experts from Goldman Sachs, Google, TikTok, Disney, Tencent, and backed by Binance MVB Program. Zenith is leading the charge in AI-powered enterprises. Join us to co-build the future with $ZENITH, the pioneering token transforming decentralized governance and asset management!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Zenith by Virtuals (ZENITH) משאב

האתר הרשמי

Zenith by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zenith by Virtuals (ZENITH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zenith by Virtuals (ZENITH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zenith by Virtuals.

בדוק את Zenith by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

ZENITH למטבעות מקומיים

Zenith by Virtuals (ZENITH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zenith by Virtuals (ZENITH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZENITH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zenith by Virtuals (ZENITH)

כמה שווה Zenith by Virtuals (ZENITH) היום?
החי ZENITHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZENITH ל USD?
המחיר הנוכחי של ZENITH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zenith by Virtuals?
שווי השוק של ZENITH הוא $ 53.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZENITH?
ההיצע במחזור של ZENITH הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZENITH?
‏‏ZENITH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01020338 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZENITH?
ZENITH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZENITH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZENITH הוא -- USD.
האם ZENITH יעלה השנה?
ZENITH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZENITH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:03:21 (UTC+8)

Zenith by Virtuals (ZENITH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.