מחיר Yee Token (YEE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00138896, עם שינוי של 5.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YEE ל USD הוא $ 0.00138896 לכל YEE.

Yee Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,387,918, עם היצע במחזור של 1.00B YEE. ב‑24 השעות האחרונות, YEE סחר בין $ 0.00131407 (נמוך) ל $ 0.00148362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01400444, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00018127.

ביצועים לטווח קצר, YEE נע ב +1.35% בשעה האחרונה ו -16.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Yee Token (YEE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yee Token הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YEE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.