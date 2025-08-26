Y2K (Y2K) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00305435 $ 0.00305435 $ 0.00305435 24 שעות נמוך $ 0.00330107 $ 0.00330107 $ 0.00330107 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00305435$ 0.00305435 $ 0.00305435 גבוה 24 שעות $ 0.00330107$ 0.00330107 $ 0.00330107 שיא כל הזמנים $ 6.8$ 6.8 $ 6.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00146691$ 0.00146691 $ 0.00146691 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -5.93% שינוי מחיר (7D) -6.34% שינוי מחיר (7D) -6.34%

Y2K (Y2K) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00310528. במהלך 24 השעות האחרונות, Y2K נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00305435 לבין שיא של $ 0.00330107, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Y2Kהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00146691.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, Y2K השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -5.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Y2K (Y2K) מידע שוק

שווי שוק $ 24.81K$ 24.81K $ 24.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.11K$ 62.11K $ 62.11K אספקת מחזור 7.99M 7.99M 7.99M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Y2K הוא $ 24.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של Y2K הוא 7.99M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.11K.