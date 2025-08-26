When he still (WHENHE) מידע על מחיר (USD)

When he still (WHENHE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WHENHE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHENHEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHENHE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

When he still (WHENHE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של When he still הוא $ 28.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHENHE הוא 999.56M, עם היצע כולל של 999558615.793227. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.80K.