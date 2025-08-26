Voice Artificial (VAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00498807 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +11.88%

Voice Artificial (VAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00498807, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voice Artificial (VAR) מידע שוק

שווי שוק $ 15.67K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.67K אספקת מחזור 999.98M אספקה כוללת 999,979,342.494327

שווי השוק הנוכחי של Voice Artificial הוא $ 15.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAR הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999979342.494327. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.67K.