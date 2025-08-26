עוד על VAR

VAR מידע על מחיר

VAR אתר רשמי

VAR טוקניומיקה

VAR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Voice Artificial סֵמֶל

Voice Artificial מחיר (VAR)

לא רשום

1 VAR ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Voice Artificial (VAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:10:55 (UTC+8)

Voice Artificial (VAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00498807
$ 0.00498807$ 0.00498807

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.88%

+11.88%

Voice Artificial (VAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00498807, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voice Artificial (VAR) מידע שוק

$ 15.67K
$ 15.67K$ 15.67K

--
----

$ 15.67K
$ 15.67K$ 15.67K

999.98M
999.98M 999.98M

999,979,342.494327
999,979,342.494327 999,979,342.494327

שווי השוק הנוכחי של Voice Artificial הוא $ 15.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAR הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999979342.494327. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.67K.

Voice Artificial (VAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Voice Artificialל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoice Artificial ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoice Artificial ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Voice Artificialל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-1.88%
60 ימים$ 0-2.31%
90 ימים$ 0--

מה זהVoice Artificial (VAR)

$VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Voice Artificial (VAR) משאב

האתר הרשמי

Voice Artificialתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voice Artificial (VAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voice Artificial (VAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voice Artificial.

בדוק את Voice Artificial תחזית המחיר עכשיו‏!

VAR למטבעות מקומיים

Voice Artificial (VAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voice Artificial (VAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Voice Artificial (VAR)

כמה שווה Voice Artificial (VAR) היום?
החי VARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VAR ל USD?
המחיר הנוכחי של VAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Voice Artificial?
שווי השוק של VAR הוא $ 15.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VAR?
ההיצע במחזור של VAR הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VAR?
‏‏VAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00498807 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VAR?
VAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VAR הוא -- USD.
האם VAR יעלה השנה?
VAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:10:55 (UTC+8)

Voice Artificial (VAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.