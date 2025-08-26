ViciCoin (VCNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 18.62 גבוה 24 שעות $ 19.08 שיא כל הזמנים $ 25.01 המחיר הנמוך ביותר $ 4.15 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -0.10% שינוי מחיר (7D) +0.59%

ViciCoin (VCNT) המחיר בזמן אמת של הוא $18.8. במהלך 24 השעות האחרונות, VCNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 18.62 לבין שיא של $ 19.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VCNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 25.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.15.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VCNT השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ViciCoin (VCNT) מידע שוק

שווי שוק $ 107.04M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 187.92M אספקת מחזור 5.70M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ViciCoin הוא $ 107.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCNT הוא 5.70M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.92M.