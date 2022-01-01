ViciCoin (VCNT) טוקנומיקה
ViciCoin (VCNT) מידע
ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.
ViciCoin (VCNT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ViciCoin (VCNT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
ViciCoin (VCNT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של ViciCoin (VCNT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של VCNT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות VCNTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את VCNTטוקניומיקה, חקרו אתVCNTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
VCNT חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן VCNT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VCNT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.