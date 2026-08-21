Nock מחיר היום

מחיר Nock (NOCK) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.018283, עם שינוי של 2.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOCK ל ILS הוא ₪ 0.018283 לכל NOCK.

Nock כרגע מדורג במקום #261 לפי שווי שוק של ₪ 40.13M, עם היצע במחזור של 2.20B NOCK. ב‑24 השעות האחרונות, NOCK סחר בין ₪ 0.0142 (נמוך) ל ₪ 0.019499 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.4130031273775825587, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0130214671758776033.

ביצועים לטווח קצר, NOCK נע ב -2.39% בשעה האחרונה ו +91.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 127.85K.

Nock (NOCK) מידע שוק

דירוג No.261 שווי שוק ₪ 40.13M₪ 40.13M ₪ 40.13M נפח (24 שעות) ₪ 127.85K₪ 127.85K ₪ 127.85K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 78.52M₪ 78.52M ₪ 78.52M אספקת מחזור 2.20B 2.20B 2.20B מקסימום היצע 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 אספקה כוללת 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 שיעור מחזור 51.10% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Nock הוא ₪ 40.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 127.85K. ההיצע במחזור של NOCK הוא 2.20B, עם היצע כולל של 4294967296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 78.52M.