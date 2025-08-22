Polyhedra Network (ZKJ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1791. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1753 לבין שיא של $ 0.1956, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.557938735305122, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.13931609671437392.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKJ השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -5.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Polyhedra Network (ZKJ) מידע שוק
No.504
$ 60.92M
$ 60.92M$ 60.92M
$ 962.09K
$ 962.09K$ 962.09K
$ 179.10M
$ 179.10M$ 179.10M
340.14M
340.14M 340.14M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
34.01%
0.01%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Polyhedra Network הוא $ 60.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 962.09K. ההיצע במחזור של ZKJ הוא 340.14M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.10M.
Polyhedra Network (ZKJ) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Polyhedra Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.009788
-5.19%
30 ימים
$ +0.0148
+9.00%
60 ימים
$ -0.0288
-13.86%
90 ימים
$ -1.8526
-91.19%
Polyhedra Network שינוי מחיר היום
היום,ZKJ רשם שינוי של $ -0.009788 (-5.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Polyhedra Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0148 (+9.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Polyhedra Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZKJ ראה שינוי של $ -0.0288 (-13.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Polyhedra Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.8526 (-91.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Polyhedra Network (ZKJ)?
Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.
Polyhedra Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Polyhedra Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקZKJ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Polyhedra Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPolyhedra Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Polyhedra Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Polyhedra Network (ZKJ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polyhedra Network (ZKJ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polyhedra Network.
הבנת הטוקנומיקה של Polyhedra Network (ZKJ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZKJ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Polyhedra Network (ZKJ)
מחפש איך לקנותPolyhedra Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Polyhedra Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.