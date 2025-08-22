עוד על ZKJ

Polyhedra Network סֵמֶל

Polyhedra Network מְחִיר(ZKJ)

1 ZKJ ל USDמחיר חי:

$0.1788
$0.1788$0.1788
-5.19%1D
USD
Polyhedra Network (ZKJ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:45:55 (UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1753
$ 0.1753$ 0.1753
24 שעות נמוך
$ 0.1956
$ 0.1956$ 0.1956
גבוה 24 שעות

$ 0.1753
$ 0.1753$ 0.1753

$ 0.1956
$ 0.1956$ 0.1956

$ 9.557938735305122
$ 9.557938735305122$ 9.557938735305122

$ 0.13931609671437392
$ 0.13931609671437392$ 0.13931609671437392

+0.16%

-5.19%

-9.64%

-9.64%

Polyhedra Network (ZKJ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1791. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1753 לבין שיא של $ 0.1956, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.557938735305122, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.13931609671437392.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKJ השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -5.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polyhedra Network (ZKJ) מידע שוק

No.504

$ 60.92M
$ 60.92M$ 60.92M

$ 962.09K
$ 962.09K$ 962.09K

$ 179.10M
$ 179.10M$ 179.10M

340.14M
340.14M 340.14M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

34.01%

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Polyhedra Network הוא $ 60.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 962.09K. ההיצע במחזור של ZKJ הוא 340.14M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.10M.

Polyhedra Network (ZKJ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Polyhedra Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.009788-5.19%
30 ימים$ +0.0148+9.00%
60 ימים$ -0.0288-13.86%
90 ימים$ -1.8526-91.19%
Polyhedra Network שינוי מחיר היום

היום,ZKJ רשם שינוי של $ -0.009788 (-5.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Polyhedra Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0148 (+9.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Polyhedra Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZKJ ראה שינוי של $ -0.0288 (-13.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Polyhedra Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.8526 (-91.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Polyhedra Network (ZKJ)?

בדוק את Polyhedra Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPolyhedra Network (ZKJ)

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Polyhedra Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Polyhedra Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZKJ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Polyhedra Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPolyhedra Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Polyhedra Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Polyhedra Network (ZKJ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polyhedra Network (ZKJ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polyhedra Network.

בדוק את Polyhedra Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Polyhedra Network (ZKJ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Polyhedra Network (ZKJ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZKJ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Polyhedra Network (ZKJ)

מחפש איך לקנותPolyhedra Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Polyhedra Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZKJ למטבעות מקומיים

Polyhedra Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Polyhedra Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPolyhedra Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Polyhedra Network

כמה שווה Polyhedra Network (ZKJ) היום?
החי ZKJהמחיר ב USD הוא 0.1791 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZKJ ל USD?
המחיר הנוכחי של ZKJ ל USD הוא $ 0.1791. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Polyhedra Network?
שווי השוק של ZKJ הוא $ 60.92M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZKJ?
ההיצע במחזור של ZKJ הוא 340.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZKJ?
‏‏ZKJ השיג מחיר שיא (ATH) של 9.557938735305122 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZKJ?
ZKJ ‏‏רשם מחירATL של 0.13931609671437392 USD.
מהו נפח המסחר של ZKJ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZKJ הוא $ 962.09K USD.
האם ZKJ יעלה השנה?
ZKJ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZKJ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:45:55 (UTC+8)

