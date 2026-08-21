Perle מחיר היום

מחיר Perle (PRL) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.246, עם שינוי של 11.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRL ל ILS הוא ₪ 0.246 לכל PRL.

Perle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PRL. ב‑24 השעות האחרונות, PRL סחר בין ₪ 0.2387 (נמוך) ל ₪ 0.3317 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PRL נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו -18.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 277.21K.

Perle (PRL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 277.21K₪ 277.21K ₪ 277.21K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 246.00M₪ 246.00M ₪ 246.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Perle הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 277.21K. ההיצע במחזור של PRL הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 246.00M.