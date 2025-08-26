USD WINK (USDW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.950352 גבוה 24 שעות $ 0.992325 שיא כל הזמנים $ 1.066 המחיר הנמוך ביותר $ 0.392838 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +4.38% שינוי מחיר (7D) +5.15%

USD WINK (USDW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.992267. במהלך 24 השעות האחרונות, USDW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.950352 לבין שיא של $ 0.992325, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.392838.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +4.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USD WINK (USDW) מידע שוק

שווי שוק $ 266.14K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 644.56K אספקת מחזור 268.22K אספקה כוללת 649,578.2809245237

שווי השוק הנוכחי של USD WINK הוא $ 266.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDW הוא 268.22K, עם היצע כולל של 649578.2809245237. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 644.56K.