USD WINK סֵמֶל

USD WINK מחיר (USDW)

לא רשום

1 USDW ל USDמחיר חי:

$0.992267
$0.992267$0.992267
+4.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
USD WINK (USDW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:51:54 (UTC+8)

USD WINK (USDW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.950352
$ 0.950352$ 0.950352
24 שעות נמוך
$ 0.992325
$ 0.992325$ 0.992325
גבוה 24 שעות

$ 0.950352
$ 0.950352$ 0.950352

$ 0.992325
$ 0.992325$ 0.992325

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

$ 0.392838
$ 0.392838$ 0.392838

--

+4.38%

+5.15%

+5.15%

USD WINK (USDW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.992267. במהלך 24 השעות האחרונות, USDW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.950352 לבין שיא של $ 0.992325, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.392838.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +4.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USD WINK (USDW) מידע שוק

$ 266.14K
$ 266.14K$ 266.14K

--
----

$ 644.56K
$ 644.56K$ 644.56K

268.22K
268.22K 268.22K

649,578.2809245237
649,578.2809245237 649,578.2809245237

שווי השוק הנוכחי של USD WINK הוא $ 266.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDW הוא 268.22K, עם היצע כולל של 649578.2809245237. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 644.56K.

USD WINK (USDW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של USD WINKל USDהיה $ +0.04166868.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSD WINK ל USDהיה . $ +0.0063566608.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSD WINK ל USDהיה $ +0.1141909794.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של USD WINKל USDהיה $ +0.2806817476981288.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.04166868+4.38%
30 ימים$ +0.0063566608+0.64%
60 ימים$ +0.1141909794+11.51%
90 ימים$ +0.2806817476981288+39.44%

מה זהUSD WINK (USDW)

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

USD WINK (USDW) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

USD WINKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה USD WINK (USDW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USD WINK (USDW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USD WINK.

בדוק את USD WINK תחזית המחיר עכשיו‏!

USDW למטבעות מקומיים

USD WINK (USDW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של USD WINK (USDW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על USD WINK (USDW)

כמה שווה USD WINK (USDW) היום?
החי USDWהמחיר ב USD הוא 0.992267 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDW ל USD?
המחיר הנוכחי של USDW ל USD הוא $ 0.992267. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של USD WINK?
שווי השוק של USDW הוא $ 266.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDW?
ההיצע במחזור של USDW הוא 268.22K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDW?
‏‏USDW השיג מחיר שיא (ATH) של 1.066 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDW?
USDW ‏‏רשם מחירATL של 0.392838 USD.
מהו נפח המסחר של USDW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDW הוא -- USD.
האם USDW יעלה השנה?
USDW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:51:54 (UTC+8)

