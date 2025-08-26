Uniwhale (UNW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00193857 24 שעות נמוך $ 0.00203763 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.984857 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00144181 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39% שינוי מחיר (1D) -2.54% שינוי מחיר (7D) -4.11%

Uniwhale (UNW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00196134. במהלך 24 השעות האחרונות, UNW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00193857 לבין שיא של $ 0.00203763, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.984857, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00144181.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNW השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -2.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Uniwhale (UNW) מידע שוק

שווי שוק $ 16.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.47K אספקת מחזור 8.37M אספקה כוללת 8,912,762.0

שווי השוק הנוכחי של Uniwhale הוא $ 16.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNW הוא 8.37M, עם היצע כולל של 8912762.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.47K.