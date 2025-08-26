Unagi Token (UNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02334379 $ 0.02334379 $ 0.02334379 24 שעות נמוך $ 0.02730255 $ 0.02730255 $ 0.02730255 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02334379$ 0.02334379 $ 0.02334379 גבוה 24 שעות $ 0.02730255$ 0.02730255 $ 0.02730255 שיא כל הזמנים $ 0.154495$ 0.154495 $ 0.154495 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00648287$ 0.00648287 $ 0.00648287 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -14.06% שינוי מחיר (7D) -18.90% שינוי מחיר (7D) -18.90%

Unagi Token (UNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02346252. במהלך 24 השעות האחרונות, UNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02334379 לבין שיא של $ 0.02730255, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.154495, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00648287.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNA השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -14.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unagi Token (UNA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.00M$ 15.00M $ 15.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.25M$ 23.25M $ 23.25M אספקת מחזור 639.09M 639.09M 639.09M אספקה כוללת 990,627,114.0 990,627,114.0 990,627,114.0

שווי השוק הנוכחי של Unagi Token הוא $ 15.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNA הוא 639.09M, עם היצע כולל של 990627114.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.25M.