Unagi Token סֵמֶל

Unagi Token מחיר (UNA)

לא רשום

1 UNA ל USDמחיר חי:

$0.02346803
$0.02346803$0.02346803
-14.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Unagi Token (UNA) טבלת מחירים חיה
Unagi Token (UNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02334379
$ 0.02334379$ 0.02334379
24 שעות נמוך
$ 0.02730255
$ 0.02730255$ 0.02730255
גבוה 24 שעות

$ 0.02334379
$ 0.02334379$ 0.02334379

$ 0.02730255
$ 0.02730255$ 0.02730255

$ 0.154495
$ 0.154495$ 0.154495

$ 0.00648287
$ 0.00648287$ 0.00648287

+0.15%

-14.06%

-18.90%

-18.90%

Unagi Token (UNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02346252. במהלך 24 השעות האחרונות, UNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02334379 לבין שיא של $ 0.02730255, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.154495, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00648287.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNA השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -14.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unagi Token (UNA) מידע שוק

$ 15.00M
$ 15.00M$ 15.00M

--
----

$ 23.25M
$ 23.25M$ 23.25M

639.09M
639.09M 639.09M

990,627,114.0
990,627,114.0 990,627,114.0

שווי השוק הנוכחי של Unagi Token הוא $ 15.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNA הוא 639.09M, עם היצע כולל של 990627114.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.25M.

Unagi Token (UNA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Unagi Tokenל USDהיה $ -0.00384003368852989.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnagi Token ל USDהיה . $ -0.0094319236.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnagi Token ל USDהיה $ -0.0040581994.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Unagi Tokenל USDהיה $ -0.000592940715673275.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00384003368852989-14.06%
30 ימים$ -0.0094319236-40.19%
60 ימים$ -0.0040581994-17.29%
90 ימים$ -0.000592940715673275-2.46%

מה זהUnagi Token (UNA)

UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.

Unagi Token (UNA) משאב

האתר הרשמי

Unagi Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Unagi Token (UNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unagi Token (UNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unagi Token.

בדוק את Unagi Token תחזית המחיר עכשיו‏!

UNA למטבעות מקומיים

Unagi Token (UNA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Unagi Token (UNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Unagi Token (UNA)

כמה שווה Unagi Token (UNA) היום?
החי UNAהמחיר ב USD הוא 0.02346252 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNA ל USD?
המחיר הנוכחי של UNA ל USD הוא $ 0.02346252. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Unagi Token?
שווי השוק של UNA הוא $ 15.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNA?
ההיצע במחזור של UNA הוא 639.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNA?
‏‏UNA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.154495 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNA?
UNA ‏‏רשם מחירATL של 0.00648287 USD.
מהו נפח המסחר של UNA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNA הוא -- USD.
האם UNA יעלה השנה?
UNA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
