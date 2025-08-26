TTcoin (TC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0020445$ 0.0020445 $ 0.0020445 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -4.30% שינוי מחיר (7D) -0.05% שינוי מחיר (7D) -0.05%

TTcoin (TC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0020445, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TC השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -4.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TTcoin (TC) מידע שוק

שווי שוק $ 378.12K$ 378.12K $ 378.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M אספקת מחזור 2.27B 2.27B 2.27B אספקה כוללת 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TTcoin הוא $ 378.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TC הוא 2.27B, עם היצע כולל של 6000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.00M.