TSLA6900 (TSLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00000245$ 0.00000245 $ 0.00000245 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.16% שינוי מחיר (7D) +3.37% שינוי מחיר (7D) +3.37%

TSLA6900 (TSLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TSLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TSLA6900 (TSLA) מידע שוק

שווי שוק $ 54.61K$ 54.61K $ 54.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.61K$ 54.61K $ 54.61K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TSLA6900 הוא $ 54.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSLA הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.61K.