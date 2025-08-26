TRDGtoken (TRDG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -3.89% שינוי מחיר (7D) +17.78%

TRDGtoken (TRDG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRDG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRDGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRDG השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -3.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRDGtoken (TRDG) מידע שוק

שווי שוק $ 227.71K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 716.14K אספקת מחזור 31,796.41T אספקה כוללת 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של TRDGtoken הוא $ 227.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRDG הוא 31,796.41T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 716.14K.