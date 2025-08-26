עוד על TRDG

TRDG מידע על מחיר

TRDG אתר רשמי

TRDG טוקניומיקה

TRDG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TRDGtoken סֵמֶל

TRDGtoken מחיר (TRDG)

לא רשום

1 TRDG ל USDמחיר חי:

--
----
-3.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TRDGtoken (TRDG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:09:07 (UTC+8)

TRDGtoken (TRDG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-3.89%

+17.78%

+17.78%

TRDGtoken (TRDG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRDG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRDGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRDG השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -3.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRDGtoken (TRDG) מידע שוק

$ 227.71K
$ 227.71K$ 227.71K

--
----

$ 716.14K
$ 716.14K$ 716.14K

31,796.41T
31,796.41T 31,796.41T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של TRDGtoken הוא $ 227.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRDG הוא 31,796.41T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 716.14K.

TRDGtoken (TRDG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TRDGtokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTRDGtoken ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTRDGtoken ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TRDGtokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.89%
30 ימים$ 0+4.23%
60 ימים$ 0+27.03%
90 ימים$ 0--

מה זהTRDGtoken (TRDG)

$TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TRDGtoken (TRDG) משאב

האתר הרשמי

TRDGtokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TRDGtoken (TRDG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TRDGtoken (TRDG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TRDGtoken.

בדוק את TRDGtoken תחזית המחיר עכשיו‏!

TRDG למטבעות מקומיים

TRDGtoken (TRDG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TRDGtoken (TRDG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRDG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TRDGtoken (TRDG)

כמה שווה TRDGtoken (TRDG) היום?
החי TRDGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRDG ל USD?
המחיר הנוכחי של TRDG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TRDGtoken?
שווי השוק של TRDG הוא $ 227.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRDG?
ההיצע במחזור של TRDG הוא 31,796.41T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRDG?
‏‏TRDG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRDG?
TRDG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRDG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRDG הוא -- USD.
האם TRDG יעלה השנה?
TRDG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRDG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:09:07 (UTC+8)

TRDGtoken (TRDG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.